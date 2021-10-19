Мережа ресторанів АЗК UPG: страви та атмосфера, які заряджають

Для нестримного руху вперед усім потрібна енергія. Мережа АЗК UPG

дбає не лише про автомобілі, заправляючи їх високоякісним пальним. Щоб енергії у дорозі вистачало і автомобілістам, на нових АЗК мережі відкрито ресторани нового формату VIVO cafe. Тож, подорожуючи з родиною чи поспішаючи у справах, тут можна смачно поїсти не відхиляючись від маршруту.

VIVO cafe – це ще й про атмосферу. Місце, де відпочиваєш від шуму міста чи зосередженості на дорозі. Це саме ті моменти із чашкою ароматної кави в руках, яких іноді чекаєш, рахуючи кілометри, щоб просто насолодитися ними. Лише протягом одного вересневого дня у мережі UPG було продано понад 400 000 напоїв.

Майстерно приготовлені страви «з-під ножа» зі найсвіжіших продуктів – це основа професійної кухні, але для незабутнього відчуття, яке змушує повернутися ще, завжди потрібно щось більше. Концепцію VIVO cafe вибудовано так, щоб кожен зміг відчути себе особливим гостем. Кулінарні гуру закладу знають усе про гастрономічні вподобання українців та вгадують їхні настрої. У меню ресторану кожен зможе знайти страву до смаку, яка обов’язково стане улюбленою.

«Не секрет, що сучасна українська кухня – це синтез кулінарної спадщини інших країн та власних традиційних страв. До роботи над меню ми підійшли по-філософськи: враховували ритми та способи життя, характери та настрої українців. Можливо, це і є гастрономічним секретом успіху VIVO cafe. Як і заведено в українців, тут є усе, чого душа бажає: від улюблених з дитинства страв національної кухні до бестселера родом із Америки –бургера», – розповідає Вікторія Руденко, директор напрямку ресторанів мережі АЗК UPG.

Завітавши до VIVO cafe можна як швидко перекусити, обравши з експрес-меню, так неквапливо смачно поїсти, насолоджуючись авторськими стравами, приготовленими командою професійних кухарів.

Поціновувачі італійської кухні обирають салат з прошуто, салат цезар, пасту карбонара. Для тих, хто цінує традиційне: борщ з салом та чорним хлібом, деруни з беконом, пельмені панські. У ресторані можна спробувати на смак один із символів Австрії – віденський шніцель з салатом із солоних огірків та картоплі. Захотілося чогось особливого? Мексиканський буріто, французькі хот-доги на картопляній булці з кунжутом, європейські сирники з джемом та сметаною точно зроблять ваш день.

Одним із найпопулярніших пунктів у меню лишається бургер, якого у VIVO cafe аж 10 різновидів. Протягом одного осіннього дня мережа ресторанів продає близько 7 500 цієї популярної страви. Клієнти обожнюють бургери закладу за пухку та ароматну булочку бріош та ніжну соковиту котлету зі високоякісної яловичини. Котлети готуються безпосередньо кожним закладом окремо.

Справжнім магнітом для відвідувачів є десерти від VIVO cafe. Вони, наче машина часу, що миттєво переносить у дитинство з усіма його ароматами та затишними моментами. Усі десерти також виготовляються кожним закладом окремо за єдиною рецептурою.

Зупинившись у закладах харчування мережі UPG відвідувачі можуть не перейматися питаннями безпеки. Про це, починаючи із моменту проектування кухні та інших технологічних приміщень, щодня дбає команда UPG. У кожному закладі впроваджено НАССР – системний підхід до забезпечення якості та безпечності продукції в ресторані. Дотримання усіх норм приготування їжі гарантується ще й завдяки цілодобовому відеоспостереженню та регулярному відвідуванню кожного кафе бренд-шефами.

Дбаючи про здоров’я клієнтів, UPG вживає заходів, які мінімізують ризики з розповсюдження коронавірусу. Працівники АЗК неухильно дотримуються маскового режиму, поверхні закладу регулярно дезінфікуються, а на всіх точках дотику та точках зупинки відвідувачів АЗК розміщено дезінфектори.