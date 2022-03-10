Сеть Hilton не закроет гостиницы в РФ, но прибыль от них передаст Украине

Известные сети отелей Hilton Worldwide Holdings и Hyatt Hotels остановят развитие новых отелей в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, Hyatt и Hilton заявили о прекращении развития бизнеса в России. Однако, отели, которые уже существуют - дальше будут работать.
К тому же сети пообещали поддержать гуманитарные усилия. Hilton сотрудничает с American Express, чтобы пожертвовать 1 миллион ночей в своих отелях для украинских беженцев.
Также Hilton закрыла свой корпоративный офис в Москве, а прибыль от работы своих 26 отелей в России передаст на помощь Украине.
Кроме того, в компании Hyatt рассказали, что остановят новые инвестиции в РФ.
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