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Сеть Hilton не закроет гостиницы в РФ, но прибыль от них передаст Украине

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Четверг 10 марта 2022 02:54
Сеть Hilton не закроет гостиницы в РФ, но прибыль от них передаст Украине Сеть Hilton не закроет отели в РФ
Автор: Татьяна Самарук

Известные сети отелей Hilton Worldwide Holdings и Hyatt Hotels остановят развитие новых отелей в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, Hyatt и Hilton заявили о прекращении развития бизнеса в России. Однако, отели, которые уже существуют - дальше будут работать.

К тому же сети пообещали поддержать гуманитарные усилия. Hilton сотрудничает с American Express, чтобы пожертвовать 1 миллион ночей в своих отелях для украинских беженцев.

Также Hilton закрыла свой корпоративный офис в Москве, а прибыль от работы своих 26 отелей в России передаст на помощь Украине.

Кроме того, в компании Hyatt рассказали, что остановят новые инвестиции в РФ.

Ранее мы сообщали, что телегигант WarnerMedia останавливает работу в РФ.

Также мы писали, что Amazon прекращает отправку товаров в Россию.

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