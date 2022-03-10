Мережа Hilton не закриє готелі в РФ, але прибуток від них передасть Україні

Відомі мережі готелів Hilton Worldwide Holdings і Hyatt Hotels зупинять розвиток нових готелів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, Hyatt і Hilton заявили про припинення розвитку бізнесу в Росії. Однак, готелі, які вже існують - далі працюватимуть.

До того ж мережі пообіцяли підтримати гуманітарні зусилля. Hilton співпрацює з American Express, щоб пожертвувати 1 мільйон ночей у своїх готелях для українських біженців.

Також Hilton закрила свій корпоративний офіс у Москві, а прибуток від роботи своїх 26 готелів у Росії передасть на допомогу Україні.

Окрім того, у компанії Hyatt розповіли, що зупинять нові інвестиції у РФ.