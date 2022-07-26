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Сеть АЗК UPG возобновила начисление и списание бонусов

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 10:50

Компания UPG первой среди больших игроков на топливном рынке с 26 июля полностью вернула начисление бонусов своим клиентам.

Сеть АЗК UPG возобновила начисление и списание бонусов

После вынужденного перерыва, связанного с военными действиями, и налаживания поставок топлива из Европы АЗК UPG возобновили начисление бонусов за покупку топлива или товаров на своих АЗК. Все, ранее накопленные бонусы, активны.

Бонусы начисляются:

  • до 40 коп. бонусами за каждый литр любого топлива
  • 2% от суммы покупок в VIVO café и товаров в магазине.

Тратить бонусы можно как на топливо, так и на любой товар в фирменном магазине UPGgood или еду в VIVO café.

Стать участником бонусной программы UPGgood просто – нужно только установить приложение UPG, загрузив его в Play Market или AppStore. Для владельцев приложения в сети отсуствуют лимиты на все виды топлива.

Как сообщили в пресс-службе UPG, это стало возможным благодаря оперативному поиску новых европейських поставщиков топлива и налаживанию устойчивых партнерских отношений. «Мы ценим каждого нашего клиента, а клиенты ценят нас за качество топлива и всегда приятную цену. Для нас сегодня чрезвычайно важно поддержать платежную способность наших клиентов и таким образом отблагодарить их за выбор и доверие UPG», – отметила маркетинг-директор компани UPG Надежда Ганулич-Манукян.

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