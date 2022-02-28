ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сеть АТБ ввела ограничения на продажу товаров социальной группы

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 февраля 2022 13:57
Сеть АТБ ввела ограничения на продажу товаров социальной группы Фото: в АТБ ввели ограничения на продажу товаров социальной группы (atbmarket.com)
Автор: Александр Белоус

Сеть супермаркетов АТБ ввела ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю. В частности, хлеб, батоны, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, масло будут отпускаться в количестве не более 2 единиц одному покупателю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сергея Демченко, директора по коммуникациям корпорации АТБ в Facebook.

"Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным положением", - написал он.

По его словам, на сегодняшний день магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу.

Напомним, сегодня в 8 часов в Киеве завершился комендантский час, который продолжался с 17:00 субботы.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина