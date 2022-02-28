Мережа АТБ ввела обмеження на продаж товарів соціальної групи

Мережа супермаркетів АТБ ввела обмеження на продаж товарів соціальної групи одному покупцю. Зокрема, хліб, батони, крупи, цукор, сіль, макаронні вироби, олія будуть відпускатися в кількості не більше 2 одиниць одному покупцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сергія Демченка, директора з комунікацій корпорації АТБ у Facebook .

"Таке рішення компанія прийняла для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв’язку з воєнним станом", - написав він.

За його словами, на сьогоднішній день магазини торговельної мережі АТБ працюють в посиленому режимі. Магазини, які знаходяться у зоні безпосередніх бойових дій, закриваються, але при стабілізації ситуації, вони продовжують свою роботу.