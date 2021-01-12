Корпорация "АТБ" передала украинским больницам сотню кислородных концентраторов

Фото: кислородные концентраторы Promedica OX-10 (пресс-служба АТБ)

Корпорация "АТБ" совместно с благотворительным фондом компании закупили и передали областным, городским и районным больницам 100 кислородных концентраторов. Общая стоимость оборудования превысила 3,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, новейшие кислородные концентраторы Promedica OX-10 получили клиники Киева, Одессы, Днепра, Запорожья, Сум, Херсона, Винницы, Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода, Львова, Полтавы, Луцка, Николаева, Чернигова, Житомира и многих других городов.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции для корпорации "АТБ" как социально ответственного бизнеса одной из приоритетных задач стала реализация благотворительных программ и проектов, направленных на всестороннюю поддержку наиболее незащищённых слоев населения, а также помощь отечественной медицине. Сегодня современное медицинское оборудование, необходимое для тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19, уже передано областным, городским и районным медицинским учреждениям страны", - сообщил председатель совета директоров и генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Концентраторы Promedica OX-10 входят в перечень Минздрава как оборудование, необходимое для эффективной помощи пациентам с наиболее тяжелым течением болезни. Оно помогает медикам спасать человеческие жизни.

Напомним, во время пандемии был создан первый в стране продуктовый интернет-магазин "АТБ" полного цикла. В помощь украинским гражданам во время карантина также был запущен проект адресной доставки продуктов и сервис предварительного заказа.

Как известно, "АТБ" системно помогает детским областным больницам страны, собирая средства и закупая современное оборудование. Среди наиболее масштабных программ благотворительного фонда "АТБ" можно назвать "Дерево жизни" и "БлагоДий".

Кроме того, в прошлом году корпорация приобрела и передала областным больницам страны 12 французских диагностических систем CFX96. Бюджет благотворительного проекта тогда составил приблизительно десять миллионов гривен.

Также был реализован масштабный благотворительный проект "АТБ" по сбору средств для нужд онкобольных детей.

Напомним, коронавирусом за минувшие сутки в Украине заразились еще 5116 человек. Больше всего случаев в Киеве и Полтавской области.

Всего за время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек; выздоровели 812 368 человек и уже более 20 тысяч пациентов умерли.

Ранее Национальная академия наук Украины дала прогноз развития ситуации с коронавирусом в стране в последующие две недели. Ученые прогнозируют, что заболеваемость продолжит быть на низком уровне.