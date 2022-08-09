Сестры Уильямс по-разному провели первый раунд турнира в Торонто

WTA, Торонто, хард

Паррисас-Диас – Серена Уильямс – 0:2 (3:6, 4:6)

Остапенко – Калинина – 2:0 (6:4, 6:2)

Тайхманн – Винус Уильямс – 2:0 (6:2, 6:3)

Победа Уильямс-младшей только внешне легкая. Американка потратила на преодоление сопротивления соперницы два часа. В первом сете Серена Уильямс повела 2:0, но Паррисас-Диас быстро сделала обратный брейк. Однако потом испанка промахнулась еще раз и проиграла партию.

Апогея противостояние достигло под занавес второго сета, когда Уильямс-младшая сумела сравнять счет после затяжного гейма на собственной подаче, а затем сразу оформила брейк и закрыла сет на своей подаче (6:4).

Тем временем Калинина лишь очертила оппозицию Остапенко. Украинка шла ровно с оппоненткой на протяжении первой партии, но проиграла решающий гейм на своей подаче. Во второй партии латвийка справилась с Калининой за полчаса, оформив сразу три брейка.

Наконец Уильямс-старшая неудачно начала поединок с Тайхманн. Швейцарка быстро повела 4:0 и фактически не дала шанса прийти в себя до конца первого сета. Во второй же партии стало горячее – стартовали соперницы с двух обратных брейков, но далее Винус Уильямс еще дважды уступила на собственной подаче и покинула турнир.

Накануне белоруска Азаренко отказалась играть в Торонто из-за неполучения канадской визы. Местные власти применили ряд бюрократических ограничений для граждан РФ и Беларуси после полномасштабной агрессии против Украины.