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Азаренко не получила канадскую визу. Она отстаивала принцип "спорт вне политики"

Новина українською →
Канада, Понедельник 08 августа 2022 11:58
Азаренко не получила канадскую визу. Она отстаивала принцип "спорт вне политики" Фото: Виктория Азаренко в Канаду не приедет (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Белоруска Виктория Азаренко не будет участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации в Торонто из-за отказа канадских властей предоставить ей разрешение на въезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter белорусской теннисистки.

Экс-первая ракетка мира не приедет в Канаду. Ей отказали в выдаче визы для участия в теннисных соревнованиях.

"Пропускать один из моих любимых турниров очень досадно. Мне нравится играть в Канаде – там отличные болельщики и много приобретенных за эти годы друзей", – заявила Азаренко.

Белорусские и российские теннисисты после полномасштабной агрессии РФ по отношению к Украине выступают под нейтральными флагами. Отдельные турниры, например Уимблдонский, отказались допустить россиян и белорусов к соревнованиям.

Азаренко в этой ситуации пытается придерживаться линии "спорт вне политики". Она не осудила агрессию РФ и помощь Беларуси, но и отказалась публично критиковать решение функционеров. Тем временем она продвигала тезисы о единении через спорт.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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