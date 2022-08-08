Азаренко не получила канадскую визу. Она отстаивала принцип "спорт вне политики"

Белоруска Виктория Азаренко не будет участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации в Торонто из-за отказа канадских властей предоставить ей разрешение на въезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter белорусской теннисистки .

Экс-первая ракетка мира не приедет в Канаду. Ей отказали в выдаче визы для участия в теннисных соревнованиях.

"Пропускать один из моих любимых турниров очень досадно. Мне нравится играть в Канаде – там отличные болельщики и много приобретенных за эти годы друзей", – заявила Азаренко.

Белорусские и российские теннисисты после полномасштабной агрессии РФ по отношению к Украине выступают под нейтральными флагами. Отдельные турниры, например Уимблдонский, отказались допустить россиян и белорусов к соревнованиям.

Азаренко в этой ситуации пытается придерживаться линии "спорт вне политики". Она не осудила агрессию РФ и помощь Беларуси, но и отказалась публично критиковать решение функционеров. Тем временем она продвигала тезисы о единении через спорт.