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Сестры Уильямс по-разному провели первый раунд турнира в Торонто

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Торонто, Вторник 09 августа 2022 10:16
Сестры Уильямс по-разному провели первый раунд турнира в Торонто Фото: Серена Уильямс стартовала с победы (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорцив

После первого раунда турнира Женской теннисной ассоциации в канадском Торонто зачехлили ракетки Ангелина Калинина и Винус Уильямс. В свою очередь Серена Уильямс продолжит соревноваться дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

WTA, Торонто, хард

Паррисас-Диас – Серена Уильямс – 0:2 (3:6, 4:6)

Остапенко – Калинина – 2:0 (6:4, 6:2)

Тайхманн – Винус Уильямс – 2:0 (6:2, 6:3)

Победа Уильямс-младшей только внешне легкая. Американка потратила на преодоление сопротивления соперницы два часа. В первом сете Серена Уильямс повела 2:0, но Паррисас-Диас быстро сделала обратный брейк. Однако потом испанка промахнулась еще раз и проиграла партию.

Апогея противостояние достигло под занавес второго сета, когда Уильямс-младшая сумела сравнять счет после затяжного гейма на собственной подаче, а затем сразу оформила брейк и закрыла сет на своей подаче (6:4).

Тем временем Калинина лишь очертила оппозицию Остапенко. Украинка шла ровно с оппоненткой на протяжении первой партии, но проиграла решающий гейм на своей подаче. Во второй партии латвийка справилась с Калининой за полчаса, оформив сразу три брейка.

Наконец Уильямс-старшая неудачно начала поединок с Тайхманн. Швейцарка быстро повела 4:0 и фактически не дала шанса прийти в себя до конца первого сета. Во второй же партии стало горячее – стартовали соперницы с двух обратных брейков, но далее Винус Уильямс еще дважды уступила на собственной подаче и покинула турнир.

Накануне белоруска Азаренко отказалась играть в Торонто из-за неполучения канадской визы. Местные власти применили ряд бюрократических ограничений для граждан РФ и Беларуси после полномасштабной агрессии против Украины.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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Теннис Серена Уильямс
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