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Сестри Вільямс по-різному провели перший раунд турніру в Торонто

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Торонто, Вівторок 09 серпня 2022 10:16
Сестри Вільямс по-різному провели перший раунд турніру в Торонто Фото: Серена Вільямс стартувала з перемоги (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

Після першого раунду турніру Жіночої тенісної асоціації в канадському Торонто зачохлили ракетки Ангеліна Калініна та Вінус Вільямс. Натомість Серена Вільямс продовжить змагатися далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

WTA, Торонто, хард

Паррісас-Діас – Серена Вільямс – 0:2 (3:6, 4:6)

Остапенко – Калініна – 2:0 (6:4, 6:2)

Тайхманн – Вінус Вільямс – 2:0 (6:2, 6:3)

Перемога Вільямс-молодшої лише ззовні легка. Американка витратила на подолання опору суперниці дві години. У першому сеті Серена Вільямс повела 2:0, але Паррісас-Діас швидко зробила зворотний брейк. Та потім іспанка схибила ще раз і програла партію.

Апогею протистояння набуло під завісу другого сету, коли Вільямс-молодша зуміла зрівняти рахунок після затяжного гейму на власній подачі, а потім відразу оформила брейк і закрила сет на своїй подачі (6:4).

Тим часом Калініна лише окреслила опозицію Остапенко. Українка йшла рівно з опоненткою упродовж першої партії, але програла вирішальний гейм на своїй подачі. Натомість у другій партії латвійка впоралася з Калініною за півгодини, оформивши відразу три брейки.

Нарешті Вільямс-старша невдало розпочала поєдинок із Тайхманн. Швейцарка швидко повела 4:0 і фактично не дала шансу оговтатися до кінця першого сету. У другій же партії стало гарячіше – стартували суперниці з двох зворотних брейків, та далі Вінус Вільямс ще двічі поступилася на власній подачі й покинула турнір.

Напередодні білоруска Азаренка відмовилася грати в Торонто через неотримання канадської візи. Тамтешня влада застосувала низку бюрократичних обмежень для громадян РФ і Білорусі після повномасштабної агресії проти України.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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