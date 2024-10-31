Сестри-українки прикро програли чвертьфінал Hong Kong Open

Hong Kong Tennis Open, 1/4 фіналу, парний розряд

М. Колб/Н. Колб – Ейкері/Ніномія – 0:2 (6:7, 2:6)

Українки непогано розпочали, повівши з двома брейками проти одного (3:1). Утім, норвезько-японська пара з 3-м номером посіву зрівняла рахунок ще до середини сету (3:3). Далі суперниці ще двічі обмінялися взятими чужими подачами, щоб перейти до тай-брейку.

Додатковий гейм обернувся справжньою драмою. Сестри Колб спершу, здавалося, майже безнадійно "горіли" (1:3). Утім, зуміли нав'язати конкуренцію фавориткам (4:4). Та Ейкері з Ніномією таки змогли дотиснути українських тенісисток і повела за партіями.

У другому сеті грати на рівних із опонентками сестрам Колб не вдалося. Після рівного дебюту вони віддали чотири гейми поспіль і опинилися за крок від поразки. Ейкері та Ніномія дозволили українкам набрати ще один пункт, але потім із другої спроби реалізували матчбол.

Марина та Надія Колб завдяки виступу в Гонконзі гарантовано піднімуться в парному рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). У попередній версії класифікації вони перебували на 252-й позиції. Тепер же злетять орієнтовно на три десятки сходинок угору.