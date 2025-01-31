Сестри Кіченок з розгромом росіянки пробились у фінал турніру в Австрії

WTA 500 Лінц, парний розряд, півфінал

Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Анна Даніліна / Ірина Хромачова – 6:4, 6:0

Українки не мали особливих проблем у протистоянні з парою, яку склали Даніліна з Казахстану та "нейтральна" росіянка Хромачова. Першу партію з трьома брейками вони виграли з рахунком 6:4. А другу взагалі забрали під нуль. Матч тривав 1 годину 10 хвилин.

Тепер у фіналі найкращі парні тенісистки України зійдуться з переможницями протистояння Катержина Синякова (Чехія) / Чжан Шуай (Китай) – Тімеа Бабош (Угорщина) / Луїза Стефані (Бразилія).

Людмила побореться за свій 12-й парний титул WTA, а Надія – за 10-й. Виступ у Лінці – перший спільний для сестер після Олімпіади-2024.