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Сестри Кіченок з розгромом росіянки пробились у фінал турніру в Австрії

Фото: Сестри Кіченок (instagram.com/tennis.ukraine)
Автор: Андрій Костенко

Людмила та Надія Кіченок, які знову об'єдналися в тандем, вийшли у фінал парного розряду турніру WTA 500 у австрійському Лінці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA 500 Лінц, парний розряд, півфінал

Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Анна Даніліна / Ірина Хромачова – 6:4, 6:0

Українки не мали особливих проблем у протистоянні з парою, яку склали Даніліна з Казахстану та "нейтральна" росіянка Хромачова. Першу партію з трьома брейками вони виграли з рахунком 6:4. А другу взагалі забрали під нуль. Матч тривав 1 годину 10 хвилин.

Тепер у фіналі найкращі парні тенісистки України зійдуться з переможницями протистояння Катержина Синякова (Чехія)  / Чжан Шуай (Китай)  – Тімеа Бабош (Угорщина) / Луїза Стефані (Бразилія).

Людмила побореться за свій 12-й парний титул WTA, а Надія – за 10-й. Виступ у Лінці – перший спільний для сестер після Олімпіади-2024.

Раніше Ястремська сенсаційно пробилась в півфінал турніру в Лінці та зіграє з кривдницею іншої українки.

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