Сестры Киченок с разгромом россиянки пробились в финал турнира в Австрии

WTA 500 Линц, парный разряд, полуфинал

Людмила Киченок / Надежда Киченок - Анна Данилина / Ирина Хромачева - 6:4, 6:0

Украинки не имели особых проблем в противостоянии с парой, которую составили Данилина из Казахстана и "нейтральная" россиянка Хромачева. Первую партию с тремя брейками они выиграли со счетом 6:4. А вторую вообще забрали под ноль. Матч длился 1 час 10 минут.

Теперь в финале лучшие парные теннисистки Украины сойдутся с победительницами противостояния Катержина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай) - Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).

Людмила поборется за свой 12-й парный титул WTA, а Надежда - за 10-й. Выступление в Линце - первое совместное для сестер после Олимпиады-2024.