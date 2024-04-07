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Сестри Кіченок програли парний фінал Charleston Open

Фото: Сестри-близнючки поступилися в трьох сетах (twitter.com/CharlestonOpen)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок зазнали поразки від дуету американок Ешлін Крюгер і Слоун Стівенс у фіналі парного розряду змагань у Південній Кароліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Charleston Open, парний розряд, фінал

Л. Кіченок/Н. Кіченок – Крюгер/Стівенс – 1:2 (6:1, 3:6, 7:10)

 

Близнючки потужно розпочали матч. Зі старту вони взяли чотири гейми поспіль, зокрема й двічі оформили брейки. Лише в п'ятому американські тенісистки зуміли розмочити рахунок. Та не більше. Сестри Кіченок закрили сет за 25 хвилин.

Крюгер і Стівенс, однак, зуміли реваншуватися в другій партії. Господарки кортів відповіли українкам взаємністю і взяли три гейми зі старту (2 брейки). Щоправда, Людмила та Надія Кіченок відразу ж взяли гейм на чужій подачі. Та то був лише спалах.

Американки продовжили вести гру, маючи стратегічну перевагу. А в дев'ятому геймі перевели поєдинок у вирішальний сет взятою "під нуль" подачею суперниць. У третій вкороченій партії сестри Кіченок спершу "горіли" 1:5, але потім ледь не організували камбек, наблизившись до Крюгер і Стівенс впритул (7:8). Та останні два розіграші взяли представниці США та забрали трофей.

Людмила і Надія Кіченок удев'яте зіграли в парному фіналі на рівні WTA. Українки-близнючки виграли 5 трофеїв, зокрема і WTA Elite Trophy-2018. Наразі останнім тріумфом пари залишається перемога на Tallinn Open у 2022 році.

До слова, раніше Світоліна зберегла становище в топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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