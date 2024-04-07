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Сестры Киченок проиграли парный финал Charleston Open

Фото: Сестры-близнецы уступили в трех сетах (twitter.com/CharlestonOpen)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок потерпели поражение от дуэта американок Эшлин Крюгер и Слоун Стивенс в финале парного разряда соревнований в Южной Каролине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Charleston Open, парный разряд, финал

Л. Киченок/Н. Киченок – Крюгер/Стивенс – 1:2 (6:1, 3:6, 7:10)

 

Близнецы мощно начали матч. Со старта они взяли четыре гейма подряд, в том числе и дважды оформили брейки. Лишь в пятом американские теннисистки сумели размочить счет. Но не больше. Сестры Киченок закрыли сет за 25 минут.

Крюгер и Стивенс, однако, сумели реваншироваться во второй партии. Хозяйки кортов ответили украинкам взаимностью и взяли три гейма со старта (2 брейка). Правда, Людмила и Надежда Киченок сразу же взяли гейм на чужой подаче. Но это была только вспышка.

Американки продолжили вести игру, имея стратегическое преимущество. А в девятом гейме перевели поединок в решающий сет взятой "под ноль" подачей соперниц. В третьей укороченной партии сестры Киченок сначала "горели" 1:5, но затем едва не организовали камбэк, приблизившись к Крюгер и Стивенс в упор (7:8). Но последние два розыгрыша взяли представительницы США и забрали трофей.

Людмила и Надежда Киченок в девятый раз сыграли в парном финале на уровне WTA. Украинки-близняшки выиграли 5 трофеев, в том числе и WTA Elite Trophy-2018. Последним триумфом пары остается победа на Tallinn Open в 2022 году.

К слову, ранее Свитолина сохранила положение в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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