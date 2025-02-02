Сестри Кіченок повторили долю Ястремської: нещасливі фінали у Лінці

Людмила та Надія Кіченок, які вперше після Олімпіади-2024 зіграли разом у парі, одразу пробилися до фіналу турніру WTA 500 в австрійському Лінці, де боролись за головний трофей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
WTA 500 Лінц, парний розряд, фінал
Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Тімеа Бабош / Луїза Стефані – 6:3, 5:7, 4:10
Фінал парного розряду розпочався одразу після вирішального матчу одиночного турніру, де прикрої поразки зазнала Даяна Ястремська. Суперницями сестер Кіченок став угорсько-бразильський дует Бабош / Стефані. Людмила і Надія проводили восьмий спільний фінал і перший з квітня 2024 року. Вони боролися за п'ятий спільний трофей.
Першу партію впевнено взяли українки. Вони одразу повели в рахунку – 3:0. Сетбол мали вже у восьмому геймі за рахунку – 5:1 на власній подачі. Проте віддали цей гейм, як і наступний. Довести справу до переможного завершення вдалося на наступній своїй подачі – 6:3.
У другому сеті картина вже була прямо протилежна. Тепер суперниці відірвались – 3:0. А сестри постійно перебували в ролі наздоганяючих. Їм вдалося зрівняти результат – 5:5. Але потім українки програли два гейми поспіль, останній – на своїй подачі.
А в третьому геймі все вже посипалось зовсім. Угорка з бразильянкою пройшлися в ньому експресом – 10:4. Таким чином українські тенісистки програли в Лінці два фінали протягом одного дня.
Раніше чоловіча збірна України програла битву за виживання в Кубку Девіса.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.