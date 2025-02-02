ua en ru
Нд, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Кубок Девіса: Україна програла битву за виживання

Туніс, Неділя 02 лютого 2025 18:53
UA EN RU
Кубок Девіса: Україна програла битву за виживання Фото: Олексій Крутих та Віталій Сачко в парній зустрічі (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Андрій Костенко

Чоловіча збірна України з тенісу поступилась Тунісу в матчевій зустрічі за право залишитись у Першій світовій групі Кубка Девіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Ігри проходили у Тунісі на хардових кортах.

Україна почала з перемоги в перший день матчу (31 січня), коли друга ракетка команди Віталій Сачко (№392 ATP) здолав у трьох сетах лідера суперників – Азіза Дугаза (№227 ATP). Проте у другій зустрічі вже наш лідер Олександр Овчаренко (№311 ATP) поступився другому номеру збірної Тунісу – Моезу Ашаргі (№511 ATP).

Матч повинен був завершитись у суботу 1 лютого, але встигли зіграти лише парну зустріч, у якій дует господарів Азіз Дугаз / Азіз Уакаа у двох сетах переграв наших Олексія Крутих та Віталія Сачка. Заключні одиночні поєдинки перенесли на неділю через сильний дощ.

Вирішальні поєдинки відбулись 2 лютого. Спочатку надію "синьо-жовтим" подарував Овчаренко, напрочуд легко здолавший Дугаза (6:2, 6:2). Але Сачко у своєму протистоянні з Ашаргі програв у двох партіях (5:7, 1:6).

Таким чином, рахунок матчевої зустрічі – 3:2 на користь господарів кортів. Вони відстояли місце у Першій світовій групі Кубка Девіса. Збірна України вилетіла до Другої групи. Там "синьо-жовті" проведуть матч у вересні 2025 року. Суперник нашої команди визначиться пізніше.

Раніше Даяна Ястремська поступилась у фіналі турніру в Лінці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Збірна України
NEWS
Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень
Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі