Кубок Девіса: Україна програла битву за виживання

Чоловіча збірна України з тенісу поступилась Тунісу в матчевій зустрічі за право залишитись у Першій світовій групі Кубка Девіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Ігри проходили у Тунісі на хардових кортах.

Україна почала з перемоги в перший день матчу (31 січня), коли друга ракетка команди Віталій Сачко (№392 ATP) здолав у трьох сетах лідера суперників – Азіза Дугаза (№227 ATP). Проте у другій зустрічі вже наш лідер Олександр Овчаренко (№311 ATP) поступився другому номеру збірної Тунісу – Моезу Ашаргі (№511 ATP).

Матч повинен був завершитись у суботу 1 лютого, але встигли зіграти лише парну зустріч, у якій дует господарів Азіз Дугаз / Азіз Уакаа у двох сетах переграв наших Олексія Крутих та Віталія Сачка. Заключні одиночні поєдинки перенесли на неділю через сильний дощ.

Вирішальні поєдинки відбулись 2 лютого. Спочатку надію "синьо-жовтим" подарував Овчаренко, напрочуд легко здолавший Дугаза (6:2, 6:2). Але Сачко у своєму протистоянні з Ашаргі програв у двох партіях (5:7, 1:6).

Таким чином, рахунок матчевої зустрічі – 3:2 на користь господарів кортів. Вони відстояли місце у Першій світовій групі Кубка Девіса. Збірна України вилетіла до Другої групи. Там "синьо-жовті" проведуть матч у вересні 2025 року. Суперник нашої команди визначиться пізніше.