Сестри Кіченок і екс-перша ракетка України поповнили парний розряд Australian Open

Четверо українських тенісистів приєдналися до Марти Костюк у заявці на парний турнір Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tennis Australia .

У жіночій сітці змагатимуться Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок і Надія Кіченок. Натомість у чоловічих дуетах виступить Денис Молчанов. Про участь Костюк було відомо раніше.

Калініна, яка торік дійшла до третього кола Australian Open у парному розряді, гратиме з Анною-Кароліною Шмідловою зі Словаччини. Цей дует уперше гратиме разом. Натомість Людмила Кіченок змагатиметься зі звичною напарницею – латвійкою Єленою Остапенко.

Отримали партнерів і Надія Кіченок із Молчановим. Перша виступатиме в парі з американкою Даніель Коллінс. Тим часом уродженець Києва сформував дует із сербом Ніколою Чачічем. Жоден із представників України на прийдешньому мейджорі ніколи не проходив далі третього кола змагань.

Раніше до основної сітки Australian Open потрапили четверо українок. Екс-третя ракетка світу Еліна Світоліна, а також згадані Калініна, Костюк і Леся Цуренко стартуватимуть в 1/64 фіналу "Гренд Слему". Старт змагань – 14 січня.