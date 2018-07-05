Сестра Сенцова встретилась с ним в колонии в Лабытнанги

Последний раз она видела Сенцова во время объявления ему приговора в 2014 году

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова встретилась с ним в колонии строгого режима в Лабытнанги (Россия). Об этом сообщает "Громадське".

Отметим, что последний раз Наталья Каплан видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону (Россия) в 2014 году.

"Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - рассказала она.

Напомним, ранее в колонии Российской Федерации, где удерживают режиссера Сенцова, приняли заявление от украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно посещения политзаключенного.

Как известно, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Сенцова "виновным" по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов.

По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал "террористическое сообщество", участники которого подожгли дверь "Русской общины Крыма" и окна отделения "Единой России", а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня.Также ему предъявили обвинение в незаконном обороте оружия и взрывчатки в составе группы. Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима.