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Интервью

Сестра Сенцова встретилась с ним в колонии в Лабытнанги

НовостиОбщество    05.07.2018 - 13:34
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Последний раз она видела Сенцова во время объявления ему приговора в 2014 году

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова встретилась с ним в колонии строгого режима в Лабытнанги (Россия). Об этом сообщает "Громадське".

Отметим, что последний раз Наталья Каплан видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону (Россия) в 2014 году.

"Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - рассказала она.

Напомним, ранее в колонии Российской Федерации, где удерживают режиссера Сенцова, приняли заявление от украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно посещения политзаключенного.

Как известно, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Сенцова "виновным" по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов.

По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал "террористическое сообщество", участники которого подожгли дверь "Русской общины Крыма" и окна отделения "Единой России", а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня.Также ему предъявили обвинение в незаконном обороте оружия и взрывчатки в составе группы. Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима.

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Теги публикации: Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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