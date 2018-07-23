Сестра Сенцова заявила, что он находится "в предсмертном состоянии"

Сенцов согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день, но при его проблемах с сердцем этого недостаточно, заявила Каплан

Украинский режиссер из оккупированного Крыма Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, находится на грани жизни и смерти. Об этом сказала британскому изданию Independent его двоюродная сестра Наталья Каплан.

"Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка длится так долго", - цитирует издание Каплан.

По ее словам, Сенцов "в виде компромисса" согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день, но при его проблемах с сердцем этого недостаточно.

Напомним, ранее сообщалось, что двоюродная сестра украинского политзаключенного Сенцова встретилась с ним в колонии строгого режима в Лабытнанги (Россия). Последний раз Каплан видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону (Россия) в 2014 году. Позже она сообщила, что Сенцов сильно постарел и похудел.