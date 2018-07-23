Сестра Сенцова заявила, що він знаходиться "в передсмертному стані"

Сенцов погодився приймати дві-три ложки живильної суміші в день, але при його проблемах з серцем цього недостатньо, заявила Каплан

Український режисер з окупованого Криму Олег Сенцов, який голодує у російській колонії, що знаходиться на межі життя і смерті. Про це сказала британському виданню Independent його двоюрідна сестра Наталія Каплан.

"Ми не знаємо, скільки ще він протягне, але нам сказали, що він вже в передсмертному стані. Просто диво, що голодування триває так довго", - цитує видання Каплан.

За її словами, Сенцов "у вигляді компромісу" погодився приймати дві-три ложки живильної суміші в день, але при його проблемах з серцем цього недостатньо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоюрідна сестра українського політв'язня Сенцова зустрілася з ним у колонії суворого режиму в Лабитнангі (Росія). Останній раз Каплан бачила Сенцова під час оголошення йому вироку в Ростові-на-Дону (Росія) в 2014 році. Пізніше вона повідомила, що Сенцов сильно постарів і схуд.