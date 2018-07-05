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Сестра Сенцова зустрілася з ним у колонії в Лабитнангі

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 13:34
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Останній раз вона бачила Сенцова під час оголошення йому вироку в 2014 році

Двоюрідна сестра українського політв'язня Олега Сенцова зустрілася з ним у колонії суворого режиму в Лабитнангі (Росія). Про це повідомляє "Громадське".

Відзначимо, що останній раз Наталія Каплан бачила Сенцова під час оголошення йому вироку в Ростові-на-Дону (Росія) в 2014 році.

"Я була на побаченні з Олегом Сенцовим, проговорили ми з ним дві години. Це було короткострокове побачення, Олег зараз важить 75 кг при зрості 190 см, за час голодування він втратив 15 кг", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше в колонії Російської Федерації, де утримують режисера Сенцова, прийняли заяву від українського уповноваженого з прав людини Людмили Денисової щодо відвідування політв'язня.

Як відомо, в серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав режисера Сенцова "винним" у справі про створення терористичного спільноти, вчиненні та плануванні терактів.

За версією слідства, в 2014 році Сенцов створив "терористичне співтовариство", учасники якого підпалили двері "Російської громади Криму" і вікна відділення "Єдиної Росії", а також готували підриви пам'ятника Леніну і Вічного вогню.Також йому пред'явили звинувачення в незаконному обігу зброї та вибухівки в складі групи. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму.

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Теги публікації: Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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