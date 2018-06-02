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Интервью

Сестра Сенцова рассказала об ухудшении состояния здоровья политзаключенного

НовостиОбщество    02.06.2018 - 16:48
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Сенцову ежедневно делают инъекции глюкозы

Сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья политзаключенного ухудшается в связи с голодовкой. Об этом она сказала 2 июня во время сегодняшней акции в Киеве в поддержку Сенцова, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что сегодня уже двадцатый день голодовки Олега Сенцова и на фоне проблем со здоровьем, которые были у ее брата еще с детства, и вместе с четырехлетним заключением дела в политзаключенного не очень хорошие.

"Ему каждый день колят глюкозу, по литру в день", - сказала Каплан.

Фото: сестра Сенцова пишет пожелание брату (РБК-Украина)

Она добавила, что бесполезно убеждать брата прекратить голодовку. Также она отметила важность сегодняшней акции, поскольку ее общение с политиками не дают пока результата.

"На кону стоят жизни невинных людей и от ваших действий зависит многое. Если политики не услышат голоса общества - они не будут продвигаться в этом вопросе", - сказала Каплан во время общения с журналистами.

Напомним, 2 июня в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в поддержку удерживаемого в России Олега Сенцова и других украинских политзаключенным'узников.

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Теги публикации: Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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