Сестра Сенцова рассказала об ухудшении состояния здоровья политзаключенного

Сенцову ежедневно делают инъекции глюкозы

Сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья политзаключенного ухудшается в связи с голодовкой. Об этом она сказала 2 июня во время сегодняшней акции в Киеве в поддержку Сенцова, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что сегодня уже двадцатый день голодовки Олега Сенцова и на фоне проблем со здоровьем, которые были у ее брата еще с детства, и вместе с четырехлетним заключением дела в политзаключенного не очень хорошие.

"Ему каждый день колят глюкозу, по литру в день", - сказала Каплан.

Фото: сестра Сенцова пишет пожелание брату (РБК-Украина)

Она добавила, что бесполезно убеждать брата прекратить голодовку. Также она отметила важность сегодняшней акции, поскольку ее общение с политиками не дают пока результата.

"На кону стоят жизни невинных людей и от ваших действий зависит многое. Если политики не услышат голоса общества - они не будут продвигаться в этом вопросе", - сказала Каплан во время общения с журналистами.

Напомним, 2 июня в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в поддержку удерживаемого в России Олега Сенцова и других украинских политзаключенным'узников.