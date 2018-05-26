Сестра политзаключенного Сенцова рассказала о состоянии брата из-за голодовки

Сестра Сенцова рассказала, что состояние политзаключенного пока стабильное

Сестра украинского политзаключеного Олега Сенцова, Наталья Каплан, сообщила о состоянии брата в связи с его голодовкой. Его состояние она оценила как стабильное, сказала Каплан в эфире "112 Украина".

"Его состояние стабильное, то есть ни хорошо, ни плохо", - сказала сестра.

Также она подтвердила, что голодовку объявил еще один узник Кремля - Александр Шумков. Относительно Александра Кольченка, который ранее заявлял о готовности присоединиться к Сенцова и объявить голодовку, то сегодня у него есть определенные проблемы со здоровьем.

"У Кольченка проблема в том, что у него недостаток веса очень серьезный был всегда. И аритмия еще у него", - добавила Каплан.

Также она уточнила, что на следующей неделе Сенцова посетит адвокат.

Напомним, ранее сообщалось,что министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что поднимет вопрос о голодовке Олега Сенцова и освобождении украинских политзаключенных в ООН.

Добавим, что осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Сенцов заявил, что будет голодать даже "до фатального конца".