Сестра політв'язня Сенцова розповіла про стан брата через голодування

Сестра Сенцова розповіла, що стан політв'язня поки стабільний

Сестра українського політв'язня Олега Сенцова, засудженого у Росії на 20 років позбавлення волі, - Наталя Каплан - повідомила про стан брата у зв’язку із його голодуванням. Його стан вона оцінила як стабільний, сказала Каплан в ефірі "112 Україна".

"Його стан стабільний, тобто ні добре, ні погано", - сказала сестра.

Також вона підтвердила, що голодування оголосив ще один в'язень Кремля - Олександр Шумков. Щодо Олександра Кольченка, котрий раніше заявляв про готовність приєднатися до Сенцова та оголосити голодування, то сьогодні у нього є певні проблеми зі здоров'ям.

"У Кольченка проблема в тому, що у нього недолік ваги дуже серйозний був завжди. Й аритмія ще у нього", - додала Каплан.

Також вона уточнила, що наступного тижня Сенцова відвідає адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось,що міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що підніме питання про голодування Олега Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН.

Додамо, що засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії. Сенцов заявив, що буде голодувати навіть до фатального кінця.