Сестра опровергла информацию о том, что Сенцов находится в "предсмертном состоянии"

Сестра заявила, что Сенцов не находится в "предсмертном состоянии"

Двоюродная сестра украинского политзаключенного режиссера Наталья Каплан опровергла информацию о том, что Олег Сенцов находится в "предсмертном состоянии". Об этом Наталья Каплан написала в своем Facebook.

"Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красноного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала она

Отметим, ранее изданию Independent Каплан прокомментировала состояние своего брата. В комментарии она также сказала, что Сенцов "в виде компромисса" согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день, но при его проблемах с сердцем этого недостаточно.

Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красноного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь. Опубліковано Натал'єю Каплан Понеділок, 23 липня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Каплан встретилась с Сенцовым в колонии строгого режима в Лабытнанги (Россия). Последний раз Каплан видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону (Россия) в 2014 году. Позже она сообщила, что Сенцов сильно постарел и похудел.