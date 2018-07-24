Сестра спростувала інформацію про те, що Сенцов знаходиться в "передсмертному стані"

Сестра заявила, що Сенцов не знаходиться в передсмертному стані

Двоюрідна сестра українського політв'язня режисера Наталія Каплан спростувала інформацію про те, що Олег Сенцов знаходиться в "передсмертному стані. Про це Наталя Каплан написала у своєму Facebook.

"Не казала я нічого про передсмертний стан Олега. Або знову щось не так зрозуміли, або для красноного слівця зафігачили. Панікери, спите вже, похорону не буде, не дочекаєтеся", - написала вона

Зазначимо, раніше виданню Independent Каплан прокоментувала стан свого брата. У коментарі вона також сказала, що Сенцов "у вигляді компромісу" погодився приймати дві-три ложки живильної суміші в день, але при його проблемі з серцем цього недостатньо.

Не казала я нічого про передсмертний стан Олега. Або знову щось не так зрозуміли, або для красноного слівця зафігачили. Панікери, спите вже, похорону не буде, не дочекаєтеся. Опубліковано Натал'єю Каплан Понеділок, 23 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Каплан зустрілася з Сенцовим в колонії суворого режиму в Лабитнангі (Росія). Останній раз Каплан бачила Сенцова під час оголошення йому вироку в Ростові-на-Дону (Росія) в 2014 році. Пізніше вона повідомила, що Сенцов сильно постарів і схуд.