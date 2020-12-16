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Сессию Львовского горсовета перенесут из-за коронавируса у Садового

Львов, Среда 16 декабря 2020 14:25
Сессию Львовского горсовета перенесут из-за коронавируса у Садового
Фото: Андрей Садовой (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сессию городского совета Львова не состоится 18 декабря. Сессия может состояться 23 декабря.

Об этом в Telegram написал мэр Львова Андрей Садовой.

Причиной для переноса сессии стал повторный положительный тест на коронавирус у Садового, который он получил сегодня, 16 декабря.

"Предварительно планировали провести сессию городского совета 18 декабря. Но вирус внес свои коррективы, поэтому реально мы можем провести заседание 23 декабря", - написал мэр Львова.

Садовой отметим, что чувствует себя лучше и, по уверению врачей, сможет выйти из больничного уже на следующей неделе.

Он добавил, что на предстоящей сессии будут избраны секретарь горсовета, а также главы комиссий. Кроме этого уже начались консультации по бюджету Львова на 2021 год.

Напомним, 7 декабря Садовой сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Он продолжит работать онлайн.

Отметим, по результатам местных выборов мэром Львова был избран во втором туре действующий городской глава Андрей Садовой. За него проголосовали 62,25% избирателей.

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