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Сесію Львівської міськради перенесуть через коронавірус у Садового

Львів, Середа 16 грудня 2020 14:25
Сесію Львівської міськради перенесуть через коронавірус у Садового
Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Сесію міської ради Львова не відбудеться 18 грудня. Сесія може відбутися 23 грудня.

Про це у Telegram написав мер Львова Андрій Садовий.

Причиною для перенесення сесії став повторний позитивний тест на коронавірус у Садового, який він отримав сьогодні, 16 грудня.

"Попередньо планували провести сесію міської ради 18 грудня. Але вірус вніс свої корективи, тому реально ми можемо провести засідання 23 грудня", - написав мер Львова.

Садової зазначимо, що почуває себе краще і, за словами лікарів, зможе вийти з лікарняного вже на наступному тижні.

Він додав, що на майбутній сесії будуть обрані секретар міськради, а також голови комісій. Крім цього вже почалися консультації по бюджету Львова на 2021 рік.

Нагадаємо, 7 грудня Садовий повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19. Він продовжить працювати онлайн.

Зазначимо, за результатами місцевих виборів мером Львова був обраний у другому турі чинний міський голова Андрій Садовий. За нього проголосували 62,25% виборців.

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