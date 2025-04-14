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Сержант роти снайперів "Раптор": Про повернення територій 1991 року я б вже не думав

Понеділок 14 квітня 2025 08:00
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Сержант роти снайперів "Раптор": Про повернення територій 1991 року я б вже не думав Микола "Раптор" (фото: РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна більше трьох років відбиває повномасштабну навалу росіян. Як вдосконалюється ворог, чому вчаться ЗСУ, чи можливо досягти кордонів 1991 року і що таке "снайперська дуель", – в інтерв'ю РБК-Україна розповів сержант роти снайперів Микола "Раптор".

Ми зустрілися на військовій базі серед техніки й бетонних плит. Микола (позивний "Раптор") служить головним сержантом роти снайперів бригади "Рубіж". Він у формі, на плечі – шеврон "групи 200". Це його мілітарна спільнота, частина команди, до якої він належить не лише за фахом, а й за характером. Говорить спокійно, але прямо – без прикрас.

Розмова перейшла з посадових обов’язків до реалій війни. До того, як працює снайперська рота, як відбирають людей, що відбувається на лінії фронту. І до теми, яка болить особливо: ставлення суспільства до військових та зміну ставлення так миттєво та неочікувано. Деталі розмови – в інтерв'ю для РБК-Україна. Текстова версія відредагована для зручності, повну розмову дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна.

– Ваш бойовий шлях починався з піхоти, ви були пішим розвідником і заступником командира взводу розвідників. І зараз ви на посаді головного сержанта роти снайперів. Як змінився ваш погляд на війну за цей час?

– За цей час мене дивує тільки те, як швидко ворог робить аналіз своїх помилок та вчиться на них. Як швидко він перероблює свою тактику ведення бою. Те, з чим ми зіштовхнулись на початку повномасштабки, коли абсолютно всі дивились картинки по телебаченню: "Там же немає з ким воювати, там чмобіки", "Дивіться, як ми їх знищуємо"... І те, що ми бачимо на сьогоднішній день, коли буквально набагато важче навіть заходити на позицію, не те що протриматись чи виходити з неї.

– А взагалі, як змінився ваш погляд на тактику ведення війни, враховуючи, що ви були розвідником, а тепер в снайперській групі? Чи відрізняються підходи, чи в принципі одне і те саме?

– Не можу сказати, що одне і те саме. Снайпер – це той самий розвідник, тільки який обрав собі конкретну спеціальність – велику "пушку". Специфіка роботи відрізняється, проте снайпер все одно залишається розвідником. Тобто виконати одні й ті ж задачі він може. Але у нього профіль все ж вужчий.

– А які головні задачі снайпера і як вони змінилися, враховуючи розвиток сучасних технологій?

– Специфіка роботи не змінюється. Як було ведення спостереження і знищення цілей, воно так і залишається. Змінився підхід до роботи, ми, наприклад, більше приділяємо уваги маскуванню, вибору позиції. Раніше ми воювали з "м’ясом", тепер – з дронами. Від них потрібен більш потужний захист. Міняється підхід – принципи залишаються старі.

– Багато снайперів переходять на роботу операторів FPV-дронів?

– Мені здається, зараз всі хочуть стати "дронщиками". Дійсно дуже сильно набуває швидкості технологічна війна. Я сподіваюсь, що ми колись дойдемо до того, що у нас буде більше засобів, щоб снайпера змогли продовжити ефективніше працювати. За рахунок того, що ворог технологічно оснащений краще за нас, нам стало в рази складніше дійти до позицій.

Потрібно ж працювати, треба вийти, знайти позицію, провести розвідку місцевості, облаштувати схрон. І все це під постійним наглядом ворожих "очей" у небі. Це дуже важко. Зараз стало значно складніше. Але це не значить, що ми перестали працювати. Ми будемо працювати, ми можемо працювати. І нам треба працювати.

– На яких напрямках ви воювали? Які з них були найскладніші?

– До повномасштабного вторгнення я більшість часу провів на Світлодарській дузі. А вже після – це Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, потім Зайцеве, Бахмут і контрнаступ під Лиманом. Напрямків було багато. Але найважчим для мене, напевно, став Макіївський напрямок на Луганщині у 2024 році.

Там мені було морально найтяжче. Бо це вже не я особисто йшов у бій, а доводилось відправляти своїх людей. І здавалось би, що тут важкого? Сидиш собі на КСП (контрольний спостережний пункт – ред.), у теплі, в укритті. Але морально – це зовсім інше. Бо ти сам набираєш цих людей, ти їх навчаєш, знаєш про них усе – їхні особові справи, характери. І ця відповідальність тисне на тебе. Бо ти розумієш, наскільки їм там важко, наскільки вони в небезпеці. І просто страшно щоразу почути в рацію: "двохсотий" чи "трьохсотий".

– Якщо говорити про фізичну складність, то якою була остання ротація?

– Останній мій вихід був саме на Макіївці. І вже довелося працювати як снайпер. Це був найважчий вихід у моєму житті. Ми виходили з пагорба – тільки стали спускатися, за нами вже полетів ворожий дрон і супроводжував нас весь шлях. Поки не заховалися в лісі, ця "пташка" буквально висіла над нами.

І навіть коли ми дісталися бліндажів, я чув, як вона кружляла поруч. Навіть в туалет сходити і те проблема. Треба продумати так, щоб тебе не помітили, і щоб навіть "шальна" міна не зачепила. Бо дрони бачать, куди ти йшов.

– А як відбувався вихід із позицій?

– Ми виходили сім годин. Дронове переслідування з скидами, FPV-дрони, нескінченна арта.

– Це ви виходили і по вас били. А як це ви робили сім годин?

– Ми рухались маленькими перебіжками: від одного бліндажика до іншого. Ховаєшся, чуєш - FPV літає. Але ми вже знаємо з досвіду: FPV довго у повітрі не тримається. Щойно чуєш, що він десь зірвався або полетів - одразу біжиш до наступного укриття.

На артилерію вже не зважали, бо якби ще ховатися від арти, це буде ще довше. Бігли чекпойнтами, ривками.

– А сили були на це? Чи вже просто на адреналіні трималися?

– Адреналін - це дуже сильний союзник. В такі моменти організм наче вмикає режим надможливостей: ти стаєш швидшим, розумнішим, уважнішим. Можна було б ще воювати, але ми виходили, бо тримати позицію вже не було можливості.

– Ваш побратим розповідав мені, що був момент, коли він уже не витримував. Казав: "Все, я не можу". А ви підійшли, підтримали його, і, по суті, врятували йому життя.

– Певно, зараз, доведеться розкрити таємницю, про яку мої побратими в тому заході не знають. Але всередині я вдячний їм обом. Бо якби не вони - мені здається, я б здався ще на самому початку цього виходу.

За стільки років служби у мене накопичились свої проблеми зі здоров’ям, і я реально відчував - все, стріляє в усьому тілі, все ломить. Було дуже важко. Але я - старший за званням, старший за посадою, а це мої підлеглі. Якого біса мені розслаблятись? У мене не було іншого вибору, окрім як мотивувати їх своїм прикладом аж до останнього. Бо треба було виводити хлопців. У будь-якому разі - спершу хлопців. У мене завжди така мотивація: вони - перші.

Сержант роти снайперів &quot;Раптор&quot;: Про повернення територій 1991 року я б вже не думавІ от коли він сказав мені: "Біжи, братан, я наздожену", я подумав тільки одне: кому ти "розчісуєш"? Ти ж навіть не встанеш. А якщо не встанеш, то дрон, який ти вже бачив, тебе зафіксує, і за тобою полетить FPV. І він тебе вб’є. Ось і все. Тому встав і пішов.

Але коли він сказав: "Ні, братику, я тобі клянусь, зараз побіжу", - я зрозумів, що діла не буде. Я став біля нього і сказав: "Ну, значить, удвох - так удвох". Він кричить: "Біжи!", я на нього, він на мене. Довелось його смотивувати. Я йому сказав – хочеш, зараз ти встаєш і робиш те, що я тобі кажу, але коли ми прибіжимо в безпечну зону, якщо тобі прям дуже сильно хочеться, і я такий негідник, можеш набити мені пику, сильно лаяти. Але зараз ти встаєш і біжиш. Він сказав, що я його "замахав". А потім встав і побіг.

Я його чудово розумію. Навантаження, які на ньому були… Він до цього просидів дуже довго на позиції, ми провели ротацію, вони буквально за два дні привели себе до тями і знову поїхали. І знову на дві доби, і це велике навантаження фізичне. Величезний рюкзак, маскування, гвинтівка штурмова, гвинтівка снайперська, купа приладів для спостереження.

Плюс, це вихід з позиції, ми забирали все, що є. Я розумію, що навантаження велике і треба бігти. А бігти треба без зупину, бо там була дистанція більше 1,5 км і це чисте поле. Тобто у нас було всього три можливості заховатись – ріденький лісок, ото дерево, під яке він впав, і потім ми заховалися вже в нормальному густому лісі, де ми пересиділи дрони і потім "під шумок" втекли.

– І як, він зробив щось, як ви вийшли?

– Так. Як і всі ми він упав, зняв шапку, розстібнув маскування, напився холоднющої води, остудився, закурив. І сказав: "Жизнь хороша".

Він мені подякував. Він подякував мені, я - хлопцям. А потім за нами приїхав зводний - я ще ніколи не був такий радий його бачити.

– Ви багато працювали зі снайперами?

– На даний момент, не багато. А от у розвідці – так. Особливо на початку повномасштабної. Тоді ми дуже часто заходили в тил ворога. Це був період, коли ми як розвідники не вели активних бойових дій, але з самого ранку до вечора ми лазили по лісах, по лівих і правих флангах, шукали, де ворог.

Доходило до того, що ми підходили до ворога максимально близько. Оце ж замасковані, в багнюці обличчя. І ти сидиш, дивишся на нього і чекаєш, коли у нього перезмінка. Сидиш максимально довго, щоб дізнатись більше інформації. І ти от так сидиш і розумієш, що ти по суті можеш його прямо зараз ліквідувати. Або вкрасти. А тобі не можна. Така робота у розвідника.

– Це був ще початок повномасштабного вторгнення, дронів не було так багато, особливо FPV. Якщо порівнювати з тим, що є зараз - чи виходять наші військові в сіру зону? І зокрема - снайпери?

– Знову ж, Макіївка, 2024 рік. Я тоді був сержантом розвідвзводу нашої ж бригади, у другому батальйоні. І у нас були задачі, пов’язані з нальотами - треба було виходити в сіру зону. І наші хлопці це робили. Але ситуація з дронами була вже дуже жорстка. Особливо - вже ближче до літа.

У мене тоді почались штурми з боку окупантів. Вони просто продавлювали позиції. І мої розвідники розтягнулися по всіх точках - ситуація була складна. Піхота теж гинула, багато трьохсотих. Майже весь взвод повернувся додому "трьохсотими".

Основні ураження - це арта і дрони. FPV-дрони, скиди – це зараз номер один по травматизму.

– Тобто, якщо порівнювати з початком вторгнення, ситуація кардинально змінилась?

– Однозначно. Наприклад, у Рубіжному на самому початку в них було дуже багато артилерії, але не було такої кількості дронів. Працювати було набагато легше.

Сіра зона тоді - це був просто "лакомий шматочок". Ми туди ходили як до себе додому, усе цинкували, досліджували. Це було цікаво, драйвово. Небезпека, звісно, була – але інша. Вона полягала в тому, що якщо зайдеш далі, щось пропустиш, щось не побачиш – може статися біда. Бо сіра зона – це територія, яка не підконтрольна ні нам, ні їм. І вони там так само лазять.

– І все ж це були розвідгрупи. А от снайперські - вони зараз працюють у сірій зоні?

– Так, снайперські групи працюють у сірій зоні. Але у нас інша специфіка.

– А снайпери працюють у взаємодії з іншими підрозділами - артилерією, безпілотниками, піхотою?

– З безпілотниками – звичайно. Це взагалі зараз одна з ключових ліній взаємодії. З артилерією - як правило, ні. У нас елементарно зв’язок до них просто не добиває.

Сержант роти снайперів &quot;Раптор&quot;: Про повернення територій 1991 року я б вже не думавАле, знову ж таки, якщо ми говоримо про повноцінну батальйонно-тактичну групу, коли заходить усе – і артилерія, і міномети, і піхота – то завдяки сучасним гаджетам створюється такий собі спільний інформаційний простір. Через позначки ми всі можемо спілкуватися, обмінюватися даними. Тобто, по суті, всі одночасно бачать, що відбувається на фронті.

А ще буває проста, "людська" взаємодія: "Братик, підстрахуй, подивись, де я". Це нормальна історія. І, звичайно, ми часто звертаємось по допомогу до підрозділів БПЛА. Бо коли ворог працює в повітрі, то спокійніше, коли і над тобою є "пташка", яка може тебе прикрити й провести.

– А як щодо технологій загалом? За вашим досвідом, Росія зараз більш технічно забезпечена, ніж ми? Бо ж на початку повномасштабної війни дрони були більше нашою перевагою.

– На жаль, як би не хотілося це визнавати - так. На мою думку, ворог сьогодні справді технологічно оснащений краще за нас.

Раніше, так, ми мали перевагу в дронах, у гнучкості. А зараз вони просто штампують FPV на потоках. І не просто дрони, а з нормальними камерами, з дальнім зв’язком, із системною логікою застосування.

Ми між собою на передку про це говоримо. Що б нам не давали – нову зброю, боєприпаси – ми досі не маємо реального захисту від того, що нас вбиває найбільше. А вбиває нас саме небо – дрони, розвідка, артилерія.

Ми досі не можемо закрити небо. Ні локально, ні глобально. Нас постійно бачать. Постійно. І в цьому – вся проблема. Ми не можемо знищити їхні очі. Ми не можемо завадити їхнім дронам нас знімати, вести, коригувати вогонь. А працювати, коли за тобою постійно хтось спостерігає – ну от у цьому вся складність нашої роботи зараз.

– В українців з’явилося більше очікування, що війна завершиться - або хоча б буде якесь перемир’я. А от на вашу думку, як змінилася ситуація на фронті порівняно навіть із минулим роком? Що зараз відбувається на лінії зіткнення?

– Якщо брати умовно центр року – той період, коли починається потепління, – то все дуже чітко видно по тенденціях. Коли холодно, всі – і ми, і ворог – трохи менше воюємо. Ну, бо холодно. Ворог не такий активний, і ми трохи спокійніше дихаємо.

Але як тільки іде тепло – вони як підсніжники вилазять і починають активні дії. Так було і в 2024 році. І от що стало для мене особисто новинкою – це кількість дронів, які з’явилися саме з приходом тепла.

Так, у 2022-му дрони вже були. Але тоді ми на них майже не зважали. Ну, полетів, ну, заникався – і пішов далі, як у себе вдома гуляєш у сірій зоні. У 2023-му їх стало більше, з’явилися тепловізійні дрони, ворог навчився скидати боєприпаси, почалися втрати. Але в 2024-му я побачив справжній злам – коли дрони просто унеможливлюють роботу. Тобто не просто заважають, а роблять її фізично неможливою.

І от зараз, щоб просто піти в сіряк – треба ще дожити до моменту, щоб туди дійти. І кожне потепління приносить нові технології з боку ворога. А от у нас - змінюється не так багато.

– А завдання у снайпера зараз - це переважно по людях чи по техніці?

– Наше завдання - забезпечувати захист, прикриття, підтримку. Один снайпер слідкує за всією лінією, або сектором. Інший - сидить і буквально "втикає" в одну точку, чекає, коли з’явиться той самий гранатометник.

Так було в моїй групі. Десь два тижні він не давав нормально працювати нашій піхоті. Постійно вискакував із яру, в одну й ту ж точку - зарядився, вискочив, бахнув, знову сховався. Позиція страждала - 300-ті, контузії. І так по колу. Ніхто не міг його вирахувати. Кажуть: "Снайпера, давайте".

Одна пара засіла, інша - теж. І от мій побратим таки дочекався. Той вискочив – і у снайпера було буквально три секунди, щоб зняти його. Вони стріляли майже одночасно. Наш влучив у гранатометника – і завалив його. Але РПГ вже вилетів. Прямо в його сторону.

Побратим потім казав: "Я стрельнув – і бачу, як снаряд летить просто в мене. Думаю: ну все, приїхали". Але дуель закінчилася перемогою нашого снайпера. Адреналіна він хапанув в той момент добряче.

– Були ще якісь подібні історії? Коли ціль довго чекали, вичікували, а потім усе спрацювало?

– Так. Один із наших снайперів сидів на позиції, довго "цинкував" (спостерігав). Але сама позиція йому не подобалась. Нормальний кут огляду був, але незручний.

Тому він вирішив знайти додаткову точку. Знайшов дерево – біля нього, каже, прикольно було б поставити триногу, спертись і працювати. Це не була якась ідеальна позиція. Жахлива, відверто кажучи. Але він вирішив, що спробує. Зробив триногу, замаскувався – і почав працювати звідти.

Сержант роти снайперів &quot;Раптор&quot;: Про повернення територій 1991 року я б вже не думавІ дуже навіть спрацювало. Він дочекався, коли почали йти кілька груп. Це, до речі, саме той випадок, коли можна сказати, що ворог реально "тупанув". Бо групи йшли одна за одною – і снайпер спочатку вирізав першу, потім другу… А третя навіть не здогадалась, що тут працює снайпер, – і пішла тим самим маршрутом. Він знищив і їх.

Загалом у той день він "зняв" дванадцять чоловік. Дванадцять військовослужбовців Російської Федерації. Я вважаю, що це теж доволі "жирна" історія. Така от снайперська доба.

– Це, певно, одна з історій, коли противник зреагував халатно. А взагалі, чи ростуть російські солдати професійно як військові?

– Дуже стрімко ростуть. Як я вже казав – якщо спочатку вони зайшли сюди з ілюзією, що їх будуть зустрічати з хлібом-сіллю, а тих, хто буде не радий – вони вб’ють, з’їдять і вкрадуть унітаз, то скоро зрозуміли: не зайшло. І почались штурми.

Спочатку вони гнали менш підготовлені підрозділи вперед, за ними – спецура, щоб закріпитись. Тактика максимально тупа, але, на жаль, вона працювала. Бо м’яса в них – до холери, матері ще народять.

Але зараз – інше. Вони не ризикують своїм особовим складом. Вони копають траншеї. Причому не просто окопи – вони будують собі підземний метрополітен у нашій землі. Великі траншеї, укріплені, перекриті. В цьому нам, чесно кажучи, треба у них вчитись.

– Так, але ж і наші бійці вдосконалюються. У нас теж триває підготовка, з’являються нові підходи?

– Однозначно. Ми не стоїмо на місці. Ми ростемо. Робимо роботу над помилками. Якби ми воювали так, як у 2022-му - ну, чесно, ми б не вистояли. Світ змінюється – ми змінюємось.

Ворог вигадує нове – ми вигадуємо, як цьому протидіяти. Ми вчимося по-новому задіювати свої підрозділи. Вчимося швидше адаптуватися. Іноді – прямо на ходу. Тому що війна – це дійсно театр. І ми граємо в цей спектакль.

– А звідки у вас беруться сили, щоби продовжувати цю боротьбу, враховуючи все, що відбувається навколо?

– Я коли пішов на війну 20-річним пацаном, я собі як вбив в голову, якою я бачу нашу країну. Я, як і всі люди, хочу дітей, хочу, щоб бігали маленькі динозаврики по хаті. І я не хочу перекладати це на них. Це на моє покоління припала ця війна – і я хочу, щоб на моєму поколінні вона і закінчилася. Я хочу, щоб мої діти жили вже в справді незалежній країні. І якщо ця країна буде в кордонах 91-го року – це було б дуже круто. Сподіваюся.

– А як ви думаєте, це взагалі реально зараз - 91-й рік?

– Якщо чесно – я б радив людям уже не думати про це. Не триматися за цю ідею. Бо якщо ми закінчимо війну навіть із мінімальними втратами територій – це вже буде перемога. З однієї простої причини: ми вже виклались на 100%.

Ми, бійці, робимо все, що можемо. Більше ми з себе вичавити не можемо. Тому, якщо ми зможемо зупинити ворога хоча б там, де вже втратили – це буде велика перемога. Бо на початку повномасштабної у нас був шанс втратити все. Країну повністю. А ми вистояли. І це варто великої поваги.

– Дякую вам за це. Розкажіть більше про ваші основні задачі на сьогоднішній день. Яка ваша головна задача на посаді сержанта роти снайперів?

– Це знайти в людях талант лідерства. Вивчити кожну кандидатуру, абсолютно кожного бійця в роті. Виявити в них лідерські якості. І якщо вони є – поставити таких людей на відповідні посади, допомогти їм вирости. Тобто не "зробити сержанта" – бо сержанта не зробиш. Лідер або є, або його нема.

Сержант – це центральна ланка між офіцером і солдатом. Між керівником і виконавцем. Я завжди кажу: головний сержант роти - це той, хто має з п’яти окремих пальців зробити один міцний кулак. І цим кулаком ми маємо бити ворога.

– А взагалі, з роками люди ж приходять нові. Ви помічаєте в них мотивацію? Чи зараз більше тих, хто йде, бо змушений?

– На початку війни людей було багато. У нас ніколи не було нестачі. У розвідці, наприклад, завжди вистачало. Але зараз уже тенденція інша. Всі хочуть бути операторами безпілотників. Умовно кажучи - в теплі, з пультом.

Набрати когось у класичну розвідку стало складно. А снайпер - це взагалі окрема історія. Щоб ним стати, раніше треба було пройти певний шлях. Спершу - піхота. Там ти отримуєш базу, досвід, перевіряєш себе. Якщо маєш лідерські якості - йдеш далі: командир відділення або спеціалізація. Якщо хочеш іти в глибину - вибираєш розвідку. Побув у розвідці - якщо тебе це "затягує", тоді вже можна думати і про снайпінг.

Сержант роти снайперів &quot;Раптор&quot;: Про повернення територій 1991 року я б вже не думав

Бо снайпер – це не просто стрілець. Це – спеціаліст високого рівня. І раніше ми могли собі дозволити чекати, поки людина пройде ці всі етапи, визріє, і тільки тоді приймали до себе. А зараз – ні. Зараз ми працюємо з тими, кого посилає нам доля. І водночас – не знижуємо вимог.

Ми проводимо відбір. Абсолютно з кожною кандидатурою. Людина приходить - і є ряд питань, які ми обов’язково ставимо. Особливо під час моїх співбесід. І справа не лише в тому, щоб дізнатися, де і коли він воював. Мені важливо почути, як він говорить.

Я намагаюсь "розхитати" людину до того моменту, коли побачу її нутро – ким вона є насправді. Бо коли людина починає говорити з тобою щиро, без блоків – от тоді я розумію, з ким маю справу. Зажата людина – дуже важка в роботі.

– А як ви ставитеся до мілітарних спільнот? Їх зараз з’являється дуже багато. Яка, на вашу думку, суть цих мілітарних спільнот? Чому вони з’являються?

– У кожної своя мета, але перш за все - показати, що ми є. Навіть якщо не показують обличчя, блюрять - усе одно видно, що це люди з позицією, з досвідом. І головне - без додаткового фінансування зараз воювати важко.

А мерч, патчі, футболки, кепки - воно подобається людям. Вони тягнуться. Купують - і цим реально допомагають. Якщо обидві сторони задоволені - то чому ні? Це нормальна взаємодія.

– А як думаєте, із таких мілітарних спільнот можуть вирости вже цілі ветеранські організації - з навчанням, реабілітацією?

– Та з таких двіжух може вирости що завгодно. Все залежить від самої спільноти. Якщо вона орієнтована виключно на візуалку - фотки, образ, патчі - то, скоріше за все, вона і залишиться у цій ніші. Якщо ж захочуть займатись чимось більшим - то, гадаю, вони просто створять ще одну сторінку, ще одну ініціативу. Прокинешся зранку, а в сторіз уже лінк: "Переходьте, тепер ми ще й навчаємо/лікуємо/реабілітуємо".

– І от по вашому досвіду: коли ви повертаєтесь з фронту сюди, у цивільне життя - які перші відчуття? Чому військові часто кажуть, що в перші тижні не хочеться нікого бачити?

– Якщо чесно – дуже важко знаходитись у суспільстві, яке тебе не розуміє. І яке ти сам не розумієш.

Особисто я не розумію жодну зі сторін. З одного боку – ті, хто ухиляється. І не через якісь об'єктивні причини, а тому що думає: якщо він не піде воювати, то ж хто тоді заплатить донат у 1000 гривень на місяць? Бо без нього впаде армія – отак він собі уявляє. Він зобов’язаний сидіти вдома, бо йому ж капне зарплата – і все, Раптор на фронті врятований. Ось така логіка.

А з іншого боку – оця історія з "бусифікацією". І мені, чесно кажучи, абсолютно все одно – це ІПСО чи не ІПСО, фейки чи не фейки. Коли я бачу відео, де зупиняється бусик, підходять до мужика з візочком, забирають його, пхають у бусик, а візочок стоїть на місці – мені хочеться когось убити.

Сержант роти снайперів &quot;Раптор&quot;: Про повернення територій 1991 року я б вже не думав

Коли я бачу, як скручують людину без ноги, з протезом від стегна, яка буквально стрибає на одній – і починають його лупити ногами, затягують у бус… А він озирається, шукає очима допомоги, а хто йому допоможе? Жінка? Її затягнуть туди ж. Чоловік? Буде сидіти поряд у тому ж бусику. І от в цей момент я не розумію ні одну сторону, ні іншу.

Бо знаю чоловіків, які реально мають серйозні підстави, чому вони зараз не воюють. У них є вагомі причини – медичні, особисті, психологічні. Але вони бояться вийти на вулицю, бо можуть потрапити під роздачу, бо все робиться хаотично. І на цьому перетині – коса знаходить на камінь.

– Ви ще згадували про форму. Хотіли щось додати.

– У мене є одна велика мрія. Не після перемоги навіть – а після того, як усе це скінчиться і ми повернемося до більш-менш спокійного життя. Я мрію, щоб ми повернули повагу до форми. Повага до того, як її носять. Повага до знаків розрізнення. І повага один до одного – між військовими. Бо зараз дисципліна трохи посипалась.

Поки ти у формі, ти маєш поводитись так, ніби ти – вся армія України. Вести себе гідно.

– Здається, це ще одна проблема: спочатку військових романтизували. А потім почали від них відвертатись, бо побачили, що це - не завжди усміхнені, ідеальні герої.

– Це дуже складно. Людська психологія – взагалі річ тонка. Навіть сам себе не завжди розумієш. Буває, що хочеться просто виговоритися. І от я іноді пишу або дзвоню близьким. Виговорився – і стало легше. Мене вислухали, прийняли позицію. Може, щось порадили. А буває, навпаки. Закриваєшся, агресуєш. Не кидаєшся з кулаками, ні, але стаєш гострим, колючим, черствим.

Оця романтизація "котиків", які зараз у когось перетворились у "негідників" – вона сталася дуже різко. По клацанню пальців. Я боюся, що нам, військовим, після закінчення війни – яким би воно не було – доведеться дуже довго "відмиватись" від цього бруду. Бо один зробив біду – а репутація постраждала в усіх.

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