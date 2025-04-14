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Сержант роты снайперов "Раптор": О возвращении территорий 1991 года я бы уже не думал

Понедельник 14 апреля 2025 08:00
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Сержант роты снайперов "Раптор": О возвращении территорий 1991 года я бы уже не думал Николай "Раптор" (фото: РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина более трех лет отражает полномасштабное нападение россиян. Как совершенствуется враг, чему учатся ВСУ, возможно ли достичь границ 1991 года и что такое "снайперская дуэль", - в интервью РБК-Украина рассказал сержант роты снайперов Николай "Раптор".

 

Мы встретились на военной базе среди техники и бетонных плит. Николай (позывной "Раптор") служит главным сержантом роты снайперов бригады "Рубеж". Он в форме, на плече - шеврон "группы 200". Это его милитарное сообщество, часть команды, к которой он принадлежит не только по специальности, но и по характеру. Говорит спокойно, но прямо - без прикрас.

Разговор перешел с должностных обязанностей к реалиям войны. К тому, как работает снайперская рота, как отбирают людей, что происходит на линии фронта. И к теме, которая болит особенно: отношение общества к военным и изменение отношения так мгновенно и неожиданно. Детали разговора - в интервью для РБК-Украина. Текстовая версия отредактирована для удобства, полную беседу смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

– Ваш боевой путь начинался с пехоты, вы были пешим разведчиком и заместителем командира взвода разведчиков. И сейчас вы на должности главного сержанта роты снайперов. Как изменился ваш взгляд на войну за это время?

– За это время меня удивляет только то, как быстро враг делает анализ своих ошибок и учится на них. Как быстро он переделывает свою тактику ведения боя. То, с чем мы столкнулись в начале полномасштабки, когда абсолютно все смотрели картинки по телевидению: "Там же не с кем воевать, там чмобики", "Смотрите, как мы их уничтожаем"... И то, что мы видим на сегодняшний день, когда буквально гораздо труднее даже заходить на позицию, не то что продержаться или выходить из нее.

– А вообще, как изменился ваш взгляд на тактику ведения войны, учитывая, что вы были разведчиком, а теперь в снайперской группе? Отличаются ли подходы, или в принципе одно и то же?

– Не могу сказать, что одно и то же. Снайпер - это тот же разведчик, только который выбрал себе конкретную специальность - большую "пушку". Специфика работы отличается, однако снайпер все равно остается разведчиком. То есть выполнить одни и те же задачи он может. Но у него профиль все же более узкий.

– А какие главные задачи снайпера и как они изменились, учитывая развитие современных технологий?

– Специфика работы не меняется. Как было ведение наблюдения и уничтожение целей, оно так и остается. Изменился подход к работе, мы, например, больше уделяем внимания маскировке, выбору позиции. Раньше мы воевали с "мясом", теперь - с дронами. От них нужна более мощная защита. Меняется подход - принципы остаются старые.

– Много снайперов переходят на работу операторов FPV-дронов?

– Мне кажется, сейчас все хотят стать "дронщиками". Действительно очень сильно набирает скорость технологическая война. Я надеюсь, что мы когда-то дойдем до того, что у нас будет больше средств, чтобы снайпера смогли продолжить эффективнее работать. За счет того, что враг технологически оснащен лучше нас, нам стало в разы сложнее дойти до позиций.

Нужно же работать, надо выйти, найти позицию, провести разведку местности, обустроить схрон. И все это под постоянным наблюдением вражеских "глаз" в небе. Это очень трудно. Сейчас стало значительно сложнее. Но это не значит, что мы перестали работать. Мы будем работать, мы можем работать. И нам надо работать.

– На каких направлениях вы воевали? Какие из них были самые сложные?

– До полномасштабного вторжения я большую часть времени провел на Светлодарской дуге. А уже после - это Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, потом Зайцево, Бахмут и контрнаступление под Лиманом. Направлений было много. Но самым тяжелым для меня, наверное, стало Макеевское направление на Луганщине в 2024 году.

Там мне было морально тяжелее всего. Потому что это уже не я лично шел в бой, а приходилось отправлять своих людей. И казалось бы, что здесь тяжелого? Сидишь себе на КНП (контрольный наблюдательный пункт - ред.), в тепле, в укрытии. Но морально - это совсем другое. Потому что ты сам набираешь этих людей, ты их учишь, знаешь о них все - их личные дела, характеры. И эта ответственность давит на тебя. Потому что ты понимаешь, насколько им там трудно, насколько они в опасности. И просто страшно каждый раз услышать в рацию: "двухсотый" или "трехсотый".

– Если говорить о физической сложности, то какой была последняя ротация?

– Последний мой выход был именно на Макеевке. И уже пришлось работать как снайпер. Это был самый тяжелый выход в моей жизни. Мы выходили с холма - только стали спускаться, за нами уже полетел вражеский дрон и сопровождал нас весь путь. Пока не спрятались в лесу, эта "птичка" буквально висела над нами.

И даже когда мы добрались до блиндажей, я слышал, как она кружилась рядом. Даже в туалет сходить и то проблема. Надо продумать так, чтобы тебя не заметили, и чтобы даже "шальная" мина не задела. Потому что дроны видят, куда ты шел.

– А как происходил выход с позиций?

– Мы выходили семь часов. Дроновое преследование со сбросами, FPV-дроны, бесконечная арта.

– Это вы выходили и по вам били. А как это вы делали семь часов?

– Мы двигались маленькими перебежками: от одного блиндажика к другому. Прячешься, слышишь - FPV летает. Но мы уже знаем по опыту: FPV долго в воздухе не держится. Как только слышишь, что он где-то сорвался или полетел - сразу бежишь к следующему укрытию.

На артиллерию уже не обращали внимания, потому что если бы еще прятаться от арты, это будет еще дольше. Бежали чекпойнтами, рывками.

– А силы были на это? Или уже просто на адреналине держались?

– Адреналин - это очень сильный союзник. В такие моменты организм как будто включает режим сверхвозможностей: ты становишься быстрее, умнее, внимательнее. Можно было бы еще воевать, но мы выходили, потому что держать позицию уже не было возможности.

– Ваш побратим рассказывал мне, что был момент, когда он уже не выдерживал. Говорил: "Все, я не могу". А вы подошли, поддержали его, и, по сути, спасли ему жизнь.

– Вероятно, сейчас, придется раскрыть тайну, о которой мои собратья не знают. Но внутри я благодарен им обоим. Потому что если бы не они - мне кажется, я бы сдался еще в самом начале этого выхода.

За столько лет службы у меня накопились свои проблемы со здоровьем, и я реально чувствовал - все, стреляет во всем теле, все ломит. Было очень тяжело. Но я - старший по званию, старший по должности, а это мои подчиненные. Какого черта мне расслабляться? У меня не было другого выбора, кроме как мотивировать их своим примером до последнего. Потому что надо было выводить ребят. В любом случае - сначала ребят. У меня всегда такая мотивация: они - первые.

Сержант роты снайперов &quot;Раптор&quot;: О возвращении территорий 1991 года я бы уже не думалИ вот когда он сказал мне: "Беги, братан, я догоню", я подумал только одно: кому ты "чешешь"? Ты же даже не встанешь. А если не встанешь, то дрон, который ты уже видел, тебя зафиксирует, и за тобой полетит FPV. И он тебя убьет. Вот и все. Поэтому встал и пошел.

Но когда он сказал: "Нет, братик, я тебе клянусь, сейчас побегу", - я понял, что дела не будет. Я встал возле него и сказал: "Ну, значит, вдвоем - так вдвоем". Он кричит: "Беги!", я на него, он на меня. Пришлось его мотивировать. Я ему сказал - хочешь, сейчас ты встаешь и делаешь то, что я тебе говорю, но когда мы прибежим в безопасную зону, если тебе прям очень сильно хочется, и я такой негодяй, можешь набить мне морду, сильно ругать. Но сейчас ты встаешь и бежишь. Он сказал, что я его "замахал". А потом встал и побежал.

Я его прекрасно понимаю. Нагрузки, которые на нем были... Он до этого просидел очень долго на позиции, мы провели ротацию, они буквально за два дня привели себя в чувство и снова поехали. И снова на двое суток, и это большая нагрузка физическая. Огромный рюкзак, маскировка, винтовка штурмовая, винтовка снайперская, куча приборов для наблюдения.

Плюс, это выход с позиции, мы забирали все, что есть. Я понимаю, что нагрузка большая и надо бежать. А бежать надо без остановки, потому что там была дистанция более 1,5 км и это чистое поле. То есть у нас было всего три возможности спрятаться - жиденький лесок, вот дерево, под которое он упал, и потом мы спрятались уже в нормальном густом лесу, где мы пересидели дроны и потом "под шумок" убежали.

– И как, он сделал что-то, как вы вышли?

– Да. Как и все мы он упал, снял шапку, расстегнул маскировку, напился холоднющей воды, остудился, закурил. И сказал: "Жизнь хороша".

Он меня поблагодарил. Он поблагодарил меня, я - ребят. А потом за нами приехал сводный - я еще никогда не был так рад его видеть.

– Вы много работали со снайперами?

– На данный момент, не много. А вот в разведке - да. Особенно в начале полномасштабной. Тогда мы очень часто заходили в тыл врага. Это был период, когда мы как разведчики не вели активных боевых действий, но с самого утра до вечера мы лазили по лесам, по левым и правым флангам, искали, где враг.

Доходило до того, что мы подходили к врагу максимально близко. Вот такие замаскированные, все лица в грязи. И ты сидишь, смотришь на него и ждешь, когда у него пересменка. Сидишь максимально долго, чтобы узнать больше информации. И ты вот так сидишь и понимаешь, что ты по сути можешь его прямо сейчас ликвидировать. Или украсть. А тебе нельзя. Такая работа у разведчика.

– Это было еще начало полномасштабного вторжения, дронов не было так много, особенно FPV. Если сравнивать с тем, что есть сейчас - выходят ли наши военные в серую зону? И в частности - снайперы?

– Опять же, Макеевка, 2024 год. Я тогда был сержантом разведвзвода нашей же бригады, во втором батальоне. И у нас были задачи, связанные с налетами - надо было выходить в серую зону. И наши ребята это делали. Но ситуация с дронами была уже очень жесткая. Особенно - уже ближе к лету.

У меня тогда начались штурмы со стороны оккупантов. Они просто продавливали позиции. И мои разведчики растянулись по всем точкам - ситуация была сложная. Пехота тоже погибала, много трехсотых. Почти весь взвод вернулся домой "трехсотыми".

Основные поражения - это арта и дроны. FPV-дроны, сбросы - это сейчас номер один по травматизму.

– То есть, если сравнивать с началом вторжения, ситуация кардинально изменилась?

– Однозначно. Например, в Рубежном в самом начале у них было очень много артиллерии, но не было такого количества дронов. Работать было гораздо легче.

Серая зона тогда - это был просто "лакомый кусочек". Мы туда ходили как к себе домой, все цинковали, исследовали. Это было интересно, драйвово. Опасность, конечно, была - но другая. Она заключалась в том, что если зайдешь дальше, что-то пропустишь, что-то не увидишь - может случиться беда. Потому что серая зона - это территория, которая не подконтрольна ни нам, ни им. И они там так же лазят.

– И все же это были разведгруппы. А вот снайперские - они сейчас работают в серой зоне?

– Да, снайперские группы работают в серой зоне. Но у нас другая специфика.

– А снайперы работают во взаимодействии с другими подразделениями - артиллерией, беспилотниками, пехотой?

– С беспилотниками - конечно. Это вообще сейчас одна из ключевых линий взаимодействия. С артиллерией - как правило, нет. У нас элементарно связь до них просто не добивает.

Сержант роты снайперов &quot;Раптор&quot;: О возвращении территорий 1991 года я бы уже не думалНо, опять же, если мы говорим о полноценной батальонно-тактической группе, когда заходит все - и артиллерия, и минометы, и пехота - то благодаря современным гаджетам создается некое общее информационное пространство. Через отметки мы все можем общаться, обмениваться данными. То есть, по сути, все одновременно видят, что происходит на фронте.

А еще бывает простое, "человеческое" взаимодействие: "Братик, подстрахуй, посмотри, где я". Это нормальная история. И, конечно, мы часто обращаемся за помощью к подразделениям БПЛА. Потому что когда враг работает в воздухе, то спокойнее, когда и над тобой есть "птичка", которая может тебя прикрыть и провести.

– А как насчет технологий в целом? По вашему опыту, Россия сейчас более технически обеспечена, чем мы? Ведь в начале полномасштабной войны дроны были больше нашим преимуществом.

– К сожалению, как бы ни хотелось это признавать - да. По моему мнению, враг сегодня действительно технологически оснащен лучше нас.

Раньше, да, мы имели преимущество в дронах, в гибкости. А сейчас они просто штампуют FPV на потоках. И не просто дроны, а с нормальными камерами, с дальней связью, с системной логикой применения.

Мы между собой на передке об этом говорим. Что бы нам ни давали - новое оружие, боеприпасы - мы до сих пор не имеем реальной защиты от того, что нас убивает больше всего. А убивает нас само небо - дроны, разведка, артиллерия.

Мы до сих пор не можем закрыть небо. Ни локально, ни глобально. Нас постоянно видят. Постоянно. И в этом - вся проблема. Мы не можем уничтожить их глаза. Мы не можем помешать их дронам нас снимать, вести, корректировать огонь. А работать, когда за тобой постоянно кто-то наблюдает - ну вот в этом вся сложность нашей работы сейчас.

– У украинцев появилось больше ожидания, что война завершится - или хотя бы будет какое-то перемирие. А вот по вашему мнению, как изменилась ситуация на фронте по сравнению даже с прошлым годом? Что сейчас происходит на линии соприкосновения?

– Если брать условно центр года - тот период, когда начинается потепление, - то все очень четко видно по тенденциям. Когда холодно, все - и мы, и враг - чуть меньше воюем. Ну, потому что холодно. Враг не такой активный, и мы немного спокойнее дышим.

Но как только идет тепло - они как подснежники вылезают и начинают активные действия. Так было и в 2024 году. И вот что стало для меня лично новинкой - это количество дронов, которые появились именно с приходом тепла.

Да, в 2022-м дроны уже были. Но тогда мы на них почти не обращали внимания. Ну, полетел, ну, заныкался - и пошел дальше, как у себя дома гуляешь в серой зоне. В 2023-м их стало больше, появились тепловизионные дроны, враг научился сбрасывать боеприпасы, начались потери. Но в 2024-м я увидел настоящий перелом - когда дроны просто делают невозможным работу. То есть не просто мешают, а делают ее физически невозможной.

И вот сейчас, чтобы просто уйти в "серяк" - надо еще дожить до момента, чтобы туда дойти. И каждое потепление приносит новые технологии со стороны врага. А вот у нас - меняется не так много.

А задача у снайпера сейчас - это преимущественно по людям или по технике?

– Наша задача - обеспечивать защиту, прикрытие, поддержку. Один снайпер следит за всей линией, или сектором. Другой - сидит и буквально "втыкает" в одну точку, ждет, когда появится тот самый гранатометчик.

Так было в моей группе. Где-то две недели враг не давал нормально работать нашей пехоте. Постоянно выскакивал из оврага, в одну и ту же точку - зарядился, выскочил, бахнул, опять спрятался. Позиция страдала - 300-е, контузии. И так по кругу. Никто не мог его вычислить. Говорят: "Снайпера, давайте".

Одна пара засела, другая - тоже. И вот мой побратим таки дождался. Тот выскочил - и у снайпера было буквально три секунды, чтобы снять его. Они стреляли почти одновременно. Наш попал в гранатометчика - и завалил его. Но РПГ уже вылетел. Прямо в его сторону.

Побратим потом говорил: "Я стрельнул - и вижу, как снаряд летит прямо в меня. Думаю: ну все, приехали". Но дуэль закончилась победой нашего снайпера. Адреналина он хапнул в тот момент изрядно.

– Были еще какие-то подобные истории? Когда цель долго ждали, выжидали, а потом все сработало?

– Да. Один из наших снайперов сидел на позиции, долго "цинковал" (наблюдал). Но сама позиция ему не нравилась. Нормальный угол обзора был, но неудобный.

Поэтому он решил найти дополнительную точку. Нашел дерево - возле него, говорит, прикольно было бы поставить треногу, опереться и работать. Это не была какая-то идеальная позиция. Ужасная, откровенно говоря. Но он решил, что попробует. Сделал треногу, замаскировался - и начал работать оттуда.

Сержант роты снайперов &quot;Раптор&quot;: О возвращении территорий 1991 года я бы уже не думалИ очень даже сработало. Он дождался, когда начали идти несколько групп. Это, кстати, именно тот случай, когда можно сказать, что враг реально "тупанул". Потому что группы шли одна за другой - и снайпер сначала вырезал первую, потом вторую... А третья даже не догадалась, что здесь работает снайпер, - и пошла тем же маршрутом. Он уничтожил и их.

Всего в тот день он "снял" двенадцать человек. Двенадцать военнослужащих Российской Федерации. Я считаю, что это тоже довольно "жирная" история. Такие вот снайперские сутки.

– Это, вероятно, одна из историй, когда противник среагировал халатно. А вообще, растут ли российские солдаты профессионально как военные?

– Очень стремительно растут. Как я уже говорил - если сначала они зашли сюда с иллюзией, что их будут встречать с хлебом-солью, а тех, кто будет не рад - они убьют, съедят и украдут унитаз, то скоро поняли: не зашло. И начались штурмы.

Сначала они гнали менее подготовленные подразделения вперед, за ними - спецура, чтобы закрепиться. Тактика максимально тупая, но, к сожалению, она работала. Потому что мяса у них - до холеры, матери еще родят.

Но сейчас - другое. Они не рискуют своим личным составом. Они копают траншеи. Причем не просто окопы - они строят себе подземный метрополитен в нашей земле. Большие траншеи, укрепленные, перекрытые. В этом нам, честно говоря, надо у них учиться.

– Да, но ведь и наши бойцы совершенствуются. У нас тоже идет подготовка, появляются новые подходы?

– Да, конечно. Мы не стоим на месте. Мы растем. Делаем работу над ошибками. Если бы мы воевали так, как в 2022-м - ну, честно, мы бы не выстояли. Мир меняется - мы меняемся.

Враг придумывает новое - мы придумываем, как этому противодействовать. Мы учимся по-новому задействовать свои подразделения. Учимся быстрее адаптироваться. Иногда - прямо на ходу. Потому что война - это действительно театр. И мы играем в этот спектакль.

– А откуда у вас берутся силы, чтобы продолжать эту борьбу, учитывая все, что происходит вокруг?

– Я когда пошел на войну 20-летним пацаном, я себе как вбил в голову, какой я вижу нашу страну. Я, как и все люди, хочу детей, хочу, чтобы бегали маленькие динозаврики по дому. И я не хочу перекладывать это на них. Это на мое поколение пришлась эта война - и я хочу, чтобы на моем поколении она и закончилась. Я хочу, чтобы мои дети жили уже в действительно независимой стране. И если эта страна будет в границах 91-го года - это было бы очень круто. Надеюсь.

– А как вы думаете, это вообще реально сейчас - 91-й год?

– Если честно - я бы советовал людям уже не думать об этом. Не держаться за эту идею. Потому что если мы закончим войну даже с минимальными потерями территорий - это уже будет победа. По одной простой причине: мы уже выложились на 100%.

Мы, бойцы, делаем все, что можем. Больше мы из себя выжать не можем. Поэтому, если мы сможем остановить врага хотя бы там, где уже потеряли - это будет большая победа. Потому что в начале полномасштабной у нас был шанс потерять все. Страну полностью. А мы выстояли. И это стоит большого уважения.

– Спасибо вам за это. Расскажите больше о ваших основных задачах на сегодняшний день. Какая ваша главная задача в должности сержанта роты снайперов?

– Это найти в людях талант лидерства. Изучить каждую кандидатуру, абсолютно каждого бойца в роте. Выявить в них лидерские качества. И если они есть - поставить таких людей на соответствующие должности, помочь им вырасти. То есть не "сделать сержанта" - потому что сержанта не сделаешь. Лидер или есть, или его нет.

Сержант - это центральное звено между офицером и солдатом. Между руководителем и исполнителем. Я всегда говорю: главный сержант роты - это тот, кто должен из пяти отдельных пальцев сделать один крепкий кулак. И этим кулаком мы должны бить врага.

– А вообще, с годами люди же приходят новые. Вы замечаете в них мотивацию? Или сейчас больше тех, кто идет, потому что вынужден?

– В начале войны людей было много. У нас никогда не было недостатка. В разведке, например, всегда хватало. Но сейчас уже тенденция другая. Все хотят быть операторами беспилотников. Условно говоря - в тепле, с пультом.

Набрать кого-то в классическую разведку стало сложно. А снайпер - это вообще отдельная история. Чтобы им стать, раньше надо было пройти определенный путь. Сначала - пехота. Там ты получаешь базу, опыт, проверяешь себя. Если имеешь лидерские качества - идешь дальше: командир отделения или специализация. Если хочешь идти в глубину - выбираешь разведку. Побыл в разведке - если тебя это "затягивает", тогда уже можно думать и о снайпинге.

Сержант роты снайперов &quot;Раптор&quot;: О возвращении территорий 1991 года я бы уже не думал

Потому что снайпер - это не просто стрелок. Это - специалист высокого уровня. И раньше мы могли себе позволить ждать, пока человек пройдет эти все этапы, созреет, и только тогда принимали к себе. А сейчас - нет. Сейчас мы работаем с теми, кого посылает нам судьба. И в то же время - не снижаем требований.

Мы проводим отбор. Абсолютно с каждой кандидатурой. Человек приходит - и есть ряд вопросов, которые мы обязательно задаем. Особенно во время моих собеседований. И дело не только в том, чтобы узнать, где и когда он воевал. Мне важно услышать, как он говорит.

Я стараюсь "расшатать" человека до того момента, когда увижу его нутро - кем он является на самом деле. Потому что когда человек начинает говорить с тобой искренне, без блоков - вот тогда я понимаю, с кем имею дело. Зажатый человек - очень тяжелый в работе.

– А как вы относитесь к милитарным сообществам? Их сейчас появляется очень много. Какова, по вашему мнению, суть этих милитарных сообществ? Почему они появляются?

– У каждого своя цель, но прежде всего - показать, что мы есть. Даже если не показывают лица, блюрят - все равно видно, что это люди с позицией, с опытом. И главное - без дополнительного финансирования сейчас воевать трудно.

А мерч, патчи, футболки, кепки - оно нравится людям. Они тянутся. Покупают - и этим реально помогают. Если обе стороны довольны - то почему нет? Это нормальное взаимодействие.

– А как думаете, из таких милитарных сообществ могут вырасти уже целые ветеранские организации - с обучением, реабилитацией?

– Да из таких движух может вырасти что угодно. Все зависит от самого сообщества. Если оно ориентировано исключительно на визуалку - фотки, образ, патчи - то, скорее всего, оно и останется в этой нише. Если же захотят заниматься чем-то большим - то, думаю, они просто создадут еще одну страницу, еще одну инициативу. Проснешься утром, а в сториз уже линк: "Переходите, теперь мы еще и обучаем/лечим/реабилитируем".

– И вот по вашему опыту: когда вы возвращаетесь с фронта сюда, в гражданскую жизнь - какие первые ощущения? Почему военные часто говорят, что в первые недели не хочется никого видеть?

– Если честно - очень трудно находиться в обществе, которое тебя не понимает. И которое ты сам не понимаешь.

Лично я не понимаю ни одну из сторон. С одной стороны - те, кто уклоняется. И не по каким-то объективным причинам, а потому что думает: если он не пойдет воевать, то кто тогда заплатит донат в 1000 гривен в месяц? Потому что без него рухнет армия - так он себе представляет. Он обязан сидеть дома, потому что ему же капнет зарплата - и все, Раптор на фронте спасен. Вот такая логика.

А с другой стороны - эта история с "бусификацией". И мне, честно говоря, абсолютно все равно - это ИПСО или не ИПСО, фейки или не фейки. Когда я вижу видео, где останавливается бусик, подходят к мужику с коляской, забирают его, пихают в бусик, а коляска стоит на месте - мне хочется кого-то убить.

Сержант роты снайперов &quot;Раптор&quot;: О возвращении территорий 1991 года я бы уже не думал

Когда я вижу, как скручивают человека без ноги, с протезом от бедра, который буквально прыгает на одной - и начинают его лупить ногами, затаскивают в бус... А он оглядывается, ищет глазами помощи, а кто ему поможет? Женщина? Ее затянут туда же. Мужчина? Будет сидеть рядом в том же бусике. И вот в этот момент я не понимаю ни одну сторону, ни другую.

Потому что знаю мужчин, которые реально имеют серьезные основания, почему они сейчас не воюют. У них есть веские причины - медицинские, личные, психологические. Но они боятся выйти на улицу, потому что могут попасть под раздачу, потому что все делается хаотично. И на этом пересечении - коса находит на камень.

– Вы еще упоминали о форме. Хотели что-то добавить.

– У меня есть одна большая мечта. Не после победы даже - а после того, как все это закончится и мы вернемся к более-менее спокойной жизни. Я мечтаю, чтобы мы вернули уважение к форме. Уважение к тому, как ее носят. Уважение к знакам различия. И уважение друг к другу - между военными. Потому что сейчас дисциплина немного посыпалась.

Пока ты в форме, ты должен вести себя так, будто ты - вся армия Украины. Вести себя достойно.

– Кажется, это еще одна проблема: сначала военных романтизировали. А потом начали от них отворачиваться, потому что увидели, что это - не всегда улыбающиеся, идеальные герои.

– Это очень сложно. Человеческая психология - вообще вещь тонкая. Даже сам себя не всегда понимаешь. Бывает, что хочется просто выговориться. И вот я иногда пишу или звоню близким. Выговорился - и стало легче. Меня выслушали, приняли позицию. Может, что-то посоветовали. А бывает, наоборот. Закрываешься, агрессируешь. Не бросаешься с кулаками, нет, но становишься острым, колючим, черствым.

Эта романтизация "котиков", которые сейчас у кого-то превратились в "негодяев" - она произошла очень резко. По щелчку пальцев. Я боюсь, что нам, военным, после окончания войны - каким бы оно ни было - придется очень долго "отмываться" от этой грязи. Потому что один сделал беду - а репутация пострадала у всех.

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