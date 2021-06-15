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"Серый импорт": пограничники разоблачили нелегальное производство горючего на 54 млн гривен

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Харьков, Вторник 15 июня 2021 15:33
"Серый импорт": пограничники разоблачили нелегальное производство горючего на 54 млн гривен Фото: пограничники разоблачили нелегальное производство горючего на 54 млн гривен (dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области пограничники разоблачили схему нелегального производства и сбыта горючего на 54 млн гривен. Во время обысков сотрудники ГПСУ изъяли 738 тысяч литров нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По информации ведомства, злоумышленники получали часть сырья из России, которое в дальнейшем использовали для производства нелегального горючего.

После чего, контрфактную продукцию реализовывали на заправках в Харьковской и соседних областях.

В рамках уголовного производства по ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) совместная межведомственная группа по силовой поддержке бойцов пограничного отряда "Дозор" провела санкционированные обыски.

В результате которых было изъято 738 тысяч литров нефтепродуктов, оборудование, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику на общую сумму 54 млн гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: правоохранители проводят ряд санкционированных обысков на заводе по производству горючего и заправках (dpsu.gov.ua)

Ранее стало известно, что в Полтавской области правоохранители пресекли сбыт незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов на территории одной из нефтебаз на 37, 6 млн гривен

Также РБК-Украина писало, что СБУ блокировала масштабное изготовление и реализацию контрфактного топлива в промышленных масштабах с использованием веществ опасных для жизни и здоровья людей.

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