ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Сірий імпорт": прикордонники викрили нелегальне виробництво пального на 54 млн гривень

Новость на русском →
Харьків, Вівторок 15 червня 2021 15:33
"Сірий імпорт": прикордонники викрили нелегальне виробництво пального на 54 млн гривень Фото: прикордонники викрили нелегальне виробництво пального на 54 млн гривень (dpsu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області прикордонники викрили схему нелегального виробництва та збуту пального на 54 млн гривень. Під час обшуків співробітники ДПСУ вилучили 738 тисяч літрів нафтопродуктів.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За інформацією відомства, зловмисники отримували частину сировини з Росії, яку надалі використовували для виробництва нелегального пального.

Після чого, контрафактну продукцію реалізовували на заправках у Харківській та сусідніх областях.

В рамках кримінального провадження за ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) спільна міжвідомча група за силової підтримки бійців прикордонного загону "Дозор" провела санкціоновані обшуки.

У результаті яких було вилучено 738 тисяч літрів нафтопродуктів, обладнання, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку на загальну суму 54 млн гривень.

Наразі тривають слідчі дії.

Фото: правоохоронці проводять низку санкціонованих обшуків на заводі з виробництва пального та заправках (dpsu.gov.ua)

Раніше стало відомо, що в Полтавської області правоохоронці припинили збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території однієї з нафтобаз на 37,6 млн гривень

Також РБК-Україна писало, що СБУ блокувала масштабне виготовлення та реалізацію контрафактного пального в промислових масштабах з використанням речовин небезпечних для життя і здоров’я людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Харків поставки нефть пограничники
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю