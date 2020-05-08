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Сервисные центры МВД начнут работу с 12 мая

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 16:19
Сервисные центры МВД начнут работу с 12 мая
Иллюстративное фото (МВД)

С 12 мая возобновят работу сервисные центры МВД и подразделения ГМС

С 12 мая в Украине начнут восстанавливать работу сервисные центры МВД и территориальные подразделения Государственной миграционной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, посещение центров будет происходить по предварительной записи в электронную очередь или по телефону. В то же время, подразделения ГМС и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг.

"Кроме того, оказание услуг будет осуществляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 кв.м, рабочие места работников оборудованы защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений. Не будут допускаться работники и посетители, которые имеют признаки респираторных заболеваний или без наличия защитной маски", - сообщили в МВД.

Напомним, сервисные центры Министерства внутренних дел с 19 марта работают исключительно онлайн. В феврале Кабинет министров сократил количество территориальных органов МВД, ликвидировав региональные сервисные центры.

С 12 мая карантин в Украине ослабят. Среди прочего, украинцы снова смогут посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Также откроются магазины и парикмахерские. Весь список введенных украинским правительством послаблений - в материале РБК-Україна.

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныГМСкарантинсервисные центры
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