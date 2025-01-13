У сервісних центрах МВС скасують паперові талони: що відомо

МВС анонсує нові електронні сервіси на 2025 рік: що зміниться

"Ми повністю автоматизували керування електронною чергою і зараз поступово переходимо в процес тестування оновленої системи", - повідомив Леонід Тимченко.

Новий функціонал акцентує увагу на захисті інформації:

захист від автоматизованих ботів для уникнення стороннього втручання;

скасування паперових талонів;

зручні умови оплати послуг онлайн без необхідності відвідування банківських установ.

Нові послуги для водіїв

МВС планує впровадження нових зручних послуг:

Обмін свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків через додаток "Дія" або Кабінет водія. Документи можна буде отримати поштою, що вперше автоматизує цей процес.

через додаток "Дія" або Кабінет водія. Документи можна буде отримати поштою, що вперше автоматизує цей процес. Заміна посвідчення водія . Завдяки автоматичним перевіркам у реєстрах поліції, Мін’юсту та інших базах послуга стане швидшою та безпечнішою.

. Завдяки автоматичним перевіркам у реєстрах поліції, Мін’юсту та інших базах послуга стане швидшою та безпечнішою. Міжнародне посвідчення водія. Електронний сервіс дозволить замовити документ онлайн, у тому числі через "Дію", з подальшою доставкою як в Україні, так і за кордон.

За словами Тимченка, 2024 рік був особливо успішним для впровадження електронних послуг:

Мапи укриттів у "Дії" : понад 62 тисячі об’єктів, доступних для перегляду із фотографіями, адресами та контактами.

: понад 62 тисячі об’єктів, доступних для перегляду із фотографіями, адресами та контактами. Видача витягів про несудимість : 3,5 мільйона витягів було видано, що втричі більше, ніж у 2023 році.

: 3,5 мільйона витягів було видано, що втричі більше, ніж у 2023 році. Онлайн-перереєстрація транспортних засобів : понад 200 тисяч операцій за рік.

: понад 200 тисяч операцій за рік. Обмін посвідчення водія: 700 тисяч заяв, з яких 580 тисяч через "Дію".

Окрема увага військовослужбовцям та ветеранам

Для військових та їхніх родин створено комплекс онлайн-послуг через Кабінет соціального захисту, що дозволяє отримувати консультації, допомогу в оформленні документів, посвідчення учасників бойових дій та інші сервіси.

"Можна отримати онлайн-консультацію, можна створити запит на допомогу в оформленні документів щодо грошового забезпечення, виплати одноразової грошової допомоги, документів учасника бойових дій, посвідчення членів сім'ї військовослужбовців, які загинули, або зникли безвісти за особливих обставин", - підсумував Леонід Тимченко.