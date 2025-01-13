У сервісних центрах МВС скасують паперові талони: що відомо

МВС України запроваджують нові послуги у 2025 році. Громадяни зможуть користуватися новими електронними сервісами, такими як автоматизована електронна черга, заміна посвідчення водія, обмін свідоцтва про реєстрацію транспортних та черги без паперових талонів.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Єдині новини".
"Ми повністю автоматизували керування електронною чергою і зараз поступово переходимо в процес тестування оновленої системи", - повідомив Леонід Тимченко.
Новий функціонал акцентує увагу на захисті інформації:
МВС планує впровадження нових зручних послуг:
За словами Тимченка, 2024 рік був особливо успішним для впровадження електронних послуг:
Для військових та їхніх родин створено комплекс онлайн-послуг через Кабінет соціального захисту, що дозволяє отримувати консультації, допомогу в оформленні документів, посвідчення учасників бойових дій та інші сервіси.
"Можна отримати онлайн-консультацію, можна створити запит на допомогу в оформленні документів щодо грошового забезпечення, виплати одноразової грошової допомоги, документів учасника бойових дій, посвідчення членів сім'ї військовослужбовців, які загинули, або зникли безвісти за особливих обставин", - підсумував Леонід Тимченко.
Нагадаємо, що українці, які після початку повномасштабної війни в Україні виїхали за кордон, обміняли національні посвідчення водія на іноземні. Але після повернення в Україну на постійне місце проживання, потрібно обміняти документи на національні.