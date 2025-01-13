В сервисных центрах МВД отменят бумажные талоны: что известно

МВД Украины вводят новые услуги в 2025 году. Граждане смогут пользоваться новыми электронными сервисами, такими как автоматизированная электронная очередь, замена водительского удостоверения, обмен свидетельства о регистрации транспортных средств и очереди без бумажных талонов.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Единые новости".
"Мы полностью автоматизировали управление электронной очередью и сейчас постепенно переходим в процесс тестирования обновленной системы", - сообщил Леонид Тимченко.
Новый функционал акцентирует внимание на защите информации:
МВД планирует внедрение новых удобных услуг:
По словам Тимченко, 2024 год был особенно успешным для внедрения электронных услуг:
Для военных и их семей создан комплекс онлайн-услуг через Кабинет социальной защиты, что позволяет получать консультации, помощь в оформлении документов, удостоверение участников боевых действий и другие сервисы.
"Можно получить онлайн-консультацию, можно создать запрос на помощь в оформлении документов по денежному обеспечению, выплате единовременной денежной помощи, документов участника боевых действий, удостоверение членов семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести при особых обстоятельствах", - подытожил Леонид Тимченко.
Напомним, что украинцы, которые после начала полномасштабной войны в Украине выехали за границу, обменяли национальные водительские удостоверения на иностранные. Но после возвращения в Украину на постоянное место жительства, нужно обменять документы на национальные.