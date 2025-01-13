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В сервисных центрах МВД отменят бумажные талоны: что известно

Фото: Цифровизация МВД (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

МВД Украины вводят новые услуги в 2025 году. Граждане смогут пользоваться новыми электронными сервисами, такими как автоматизированная электронная очередь, замена водительского удостоверения, обмен свидетельства о регистрации транспортных средств и очереди без бумажных талонов.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Единые новости".

МВД анонсирует новые электронные сервисы на 2025 год: что изменится

"Мы полностью автоматизировали управление электронной очередью и сейчас постепенно переходим в процесс тестирования обновленной системы", - сообщил Леонид Тимченко.

Новый функционал акцентирует внимание на защите информации:

  • защита от автоматизированных ботов во избежание постороннего вмешательства;
  • отмена бумажных талонов;
  • удобные условия оплаты услуг онлайн без необходимости посещения банковских учреждений.

Новые услуги для водителей

МВД планирует внедрение новых удобных услуг:

  • Обмен свидетельства о регистрации и номерных знаков через приложение "Дія" или Кабинет водителя. Документы можно будет получить по почте, что впервые автоматизирует этот процесс.
  • Замена водительского удостоверения. Благодаря автоматическим проверкам в реестрах полиции, Минюста и других базах услуга станет быстрее и безопаснее.
  • Международное водительское удостоверение. Электронный сервис позволит заказать документ онлайн, в том числе через "Дію", с последующей доставкой как в Украине, так и за границу.

По словам Тимченко, 2024 год был особенно успешным для внедрения электронных услуг:

  • Карты укрытий в "Дії": более 62 тысяч объектов, доступных для просмотра с фотографиями, адресами и контактами.
  • Выдача выписок о несудимости: 3,5 миллиона выписок было выдано, что втрое больше, чем в 2023 году.
  • Онлайн-перерегистрация транспортных средств: более 200 тысяч операций за год.
  • Обмен водительского удостоверения: 700 тысяч заявлений, из которых 580 тысяч через "Дію".

Отдельное внимание военнослужащим и ветеранам

Для военных и их семей создан комплекс онлайн-услуг через Кабинет социальной защиты, что позволяет получать консультации, помощь в оформлении документов, удостоверение участников боевых действий и другие сервисы.

"Можно получить онлайн-консультацию, можно создать запрос на помощь в оформлении документов по денежному обеспечению, выплате единовременной денежной помощи, документов участника боевых действий, удостоверение членов семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести при особых обстоятельствах", - подытожил Леонид Тимченко.

Напомним, что украинцы, которые после начала полномасштабной войны в Украине выехали за границу, обменяли национальные водительские удостоверения на иностранные. Но после возвращения в Украину на постоянное место жительства, нужно обменять документы на национальные.

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Министерство внутренних дел УкраиныДия