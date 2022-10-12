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Сервісні центри МВС сьогодні працюють із перебоями: що відомо

Фото: сервісні центри МВС сьогодні працюють із перебоями (bus-service net ua)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 12 жовтня, Національна автоматизована інформаційна система працює із перебоями. Сервісні центри МВС надають послуги не в усіх регіонах через проблеми з електрикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

"Не всі регіони можуть відновити роботу, адже досі мають проблеми з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначають, що про роботу кожного окремого сервісного центру МВС можна знайти на регіональних Facebook-сторінках.

Як повідомлялося, сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Тепер немає різниці куди звернутися, щоб відновити документи, скласти іспити або обміняти права водія.

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