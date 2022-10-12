Сервисные центры МВД сегодня работают с перебоями: что известно

В среду, 12 октября, Национальная автоматизированная информационная система работает с перебоями. Сервисные центры МВД оказывают услуги не во всех регионах из-за проблем с электричеством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
"Не все регионы могут возобновить работу, ведь до сих пор испытывают проблемы с электроснабжением", - говорится в сообщении.
В Центре отмечают, что о работе каждого отдельного сервисного центра МВД можно найти на региональных Facebook-страницах.
Как сообщалось, сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права.
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