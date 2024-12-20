Сервісні центри МВС призупинили частину послуг: що відомо

Через технічний збій у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання деяких послуг, пов’язаних зі зміною власника транспортних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Головного сервісного центру МВС України.
Через технічний збій у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС вимушено призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника транспортних засобів.
Попри збій, сервісні центри МВС продовжують надавати низку послуг, зокрема:
IT-фахівці працюють над відновленням роботи державних реєстрів. Терміни вирішення проблеми наразі невідомі. Як тільки реєстри запрацюють, сервісні центри МВС відновлять повний спектр послуг.
Нагадаємо, що 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів.