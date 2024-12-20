Сервисные центры МВД приостановили часть услуг: что известно

Из-за технического сбоя в работе государственных реестров сервисные центры МВД временно приостановили предоставление некоторых услуг, связанных со сменой владельца транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного сервисного центра МВД Украины.
Из-за технического сбоя в работе государственных реестров сервисные центры МВД вынужденно приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг, связанных со сменой владельца транспортных средств.
Несмотря на сбой, сервисные центры МВД продолжают предоставлять ряд услуг, в частности:
IT-специалисты работают над восстановлением работы государственных реестров. Сроки решения проблемы пока неизвестны. Как только реестры заработают, сервисные центры МВД восстановят полный спектр услуг.
Напомним, что 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров