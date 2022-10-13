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Сервіси Apple інтегрують у Windows 11 та Xbox

Фото: сервіси Apple з'являться на пристроях з Windows 11 (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Компанія Microsoft оголосила про інтеграцію продуктів Apple з Windows 11 та Xbox. У магазині програм Microsoft Store з'являться Apple TV і Apple Music, реліз намічений на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Microsoft .

Найближчим часом будуть доступні попередні версії для бета-тестерів. Для Xbox програму Apple Music вже можна завантажити.

Крім того, у додаток "Фотографії" інтегрується медіатека iCloud - прямо з нього можна буде переглянути всі фото та відео з хмарного сервісу Apple. Оновлені "Фотографії" вже доступні учасникам програми попередньої оцінки на каналі Dev.

Раніше ми писали, що компанія Apple підвищила ціни в App Store. Підвищення цін торкнулося як покупок у додатку, так і звичайних програм App Store.

Нагадаємо, раніше в рамках презентації Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлений розумний годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

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