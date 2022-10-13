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Сервисы Apple интегрируют в Windows 11 и Xbox

Фото: сервисы Apple появятся на устройствах с Windows 11 (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Компания Microsoft объявила об интеграции продуктов Apple с Windows 11 и Xbox. В магазине приложений Microsoft Store появятся Apple TV и Apple Music, релиз намечен на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Microsoft.

В ближайшее время будут доступны предварительные версии для бета-тестеров. Для Xbox приложение Apple Music уже можно скачать.

Кроме того, в приложение "Фотографии" интегрируется медиатека iCloud — прямо с него можно будет просмотреть все фото и видео из облачного сервиса Apple. Обновлённые "Фотографии" уже доступны участникам программы предварительной оценки на канале Dev.

Ранее мы писали, что компания Apple повысила цены в App Store. Повышение цен коснулось как покупок в приложении, так и обычных приложений в App Store.

Напомним, ранее в рамках презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.

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