Цей сервіс допоможе кинути курити: просто натисніть кнопку "Розпочати"

Що таке залежність від куріння

Залежність може бути фізичною, психологічною та соціальною.

Фізичну залежність викликає нікотин, і спроби відмовитися від куріння у разі такої залежності призводять до синдрому відміни - "нікотинової ломки". Пережити цей період може бути складно, а його тяжкість зумовлена рівнем залежності - низьким, середнім чи високим. Тому не завадить консультація лікаря.

Психологічна залежність полягає в тому, що людина курить у відповідь на певні емоції чи відчуття. Наприклад, через втому, стрес чи, навпаки, емоційне піднесення. Людина може курити навіть тоді, коли їй просто нудно.

Соціальна, або поведінкова залежність зумовлена тим, що куріння стало звичкою за конкретних видів активності, наприклад у певній компанії людей чи на заходах, де курять усі.

Чому варто покинути курити

Більшість людей хочуть позбутися цієї звички через її шкідливий вплив на здоров’я, надто великі витрати на сигарети або ж для того, щоб близькі люди не були пасивними курцями і не вдихали тютюновий дим.

Є й інші причини. Наприклад, нікотин погано впливає на шкіру, вона не може нормально дихати, а тому стає сухою й сіруватою. Від куріння жовтіють зуби. Волосся та одяг пахнуть тютюном.

Курці зазвичай мають гіршу фізичну форму, ніж люди, які не палять, - через меншу витривалість їм складніше займатися фізичними вправами.

Вагітним жінкам курити взагалі протипоказано - куріння під час вагітності може призвести до передчасних пологів.

Та й не скрізь можна курити - є місця, де це заборонено. Там курцеві як мінімум некомфортно.

Від куріння краще відмовитись (ілюстративне фото: freepik.com)

Як припинити курити

Кинути курити може кожен, незалежно від віку чи стажу куріння. А сама відмова від куріння відбувається в кілька етапів.

Стадія відсутності усвідомлення проблеми

Люди на цій стадії ще не задумуються над тим, щоб відмовитися від куріння, і навіть захищають свою залежність: мовляв, кинути складно. Вони можуть бути переконані, що надто залежні від нікотину, щоб обійтися без нього.

Стадія усвідомлення проблеми

На цій стадії курці замислюються про те, щоб кинути курити в найближчому майбутньому (наприклад, у найближчі півроку). Вони усвідомлюють негативні наслідки куріння і визнають свою проблему.

Стадія підготовки

На цьому етапі курець вирішує кинути курити і розуміє шкідливість своєї звички. Для початку він може зменшити кількість викурюваних сигарет, а також визначити для себе дату остаточної відмови від куріння.

Стадія дії

На цій стадії курець здійснює конкретні кроки для того, щоб позбутися залежності. Після останньої викуреної сигарети може розпочатися боротьба із синдромом відміни, а також практика самозаохочення та нагороди за кожен день без сигарет.

Ця стадія триває до 6 місяців. У цей період людина найбільше потребує підтримки та допомоги близьких у своєму намірі кинути курити назавжди.

Стадія утримання статусу некурця

На цьому етапі головне завдання вже колишнього курця - утриматися від спокуси зірватися й закурити знову. Проте навіть якщо таке станеться, не варто впадати у відчай і втрачати віру у свої сили.

Натомість слід запланувати наступну спробу, врахувати попередній досвід, докласти ще більше зусиль.

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