Этот сервис поможет бросить курить: просто нажмите кнопку "Начать"

Что такое зависимость от курения

Зависимость может быть физической, психологической и социальной.

Физическую зависимость вызывает никотин, и попытки отказаться от курения в случае такой зависимости приводят к синдрому отмены - "никотиновой ломке". Пережить этот период может быть сложно, а его тяжесть обусловлена уровнем зависимости - низким, средним или высоким. Поэтому не помешает консультация врача.

Психологическая зависимость заключается в том, что человек курит в ответ на определенные эмоции или ощущения. Например, из-за усталости, стресса или, наоборот, эмоционального подъема. Человек может курить даже тогда, когда ему просто скучно.

Социальная, или поведенческая зависимость обусловлена тем, что курение стало привычкой при конкретных видах активности, например в определенной компании людей или на мероприятиях, где курят все.

Почему стоит бросить курить

Большинство людей хотят избавиться от этой привычки из-за ее вредного влияния на здоровье, слишком больших трат на сигареты или для того, чтобы близкие люди не были пассивными курильщиками и не вдыхали табачный дым.

Есть и другие причины. К примеру, никотин плохо влияет на кожу, она не может нормально дышать, а потому становится сухой и сероватой. От курения желтеют зубы. Волосы и одежда пахнут табаком.

Курильщики обычно имеют худшую физическую форму, чем некурящие люди, - из-за меньшей выносливости им сложнее заниматься физическими упражнениями.

Беременным женщинам курить и вовсе противопоказано - курение во время беременности может привести к преждевременным родам.

Да и не везде можно курить - есть места, где это запрещено. Там курильщику как минимум некомфортно.

От курения лучше отказаться (иллюстративное фото: freepik.com)

Как прекратить курить

Бросить курить может каждый, независимо от возраста или стажа курения. Сам же отказ от курения происходит в несколько этапов.

Стадия отсутствия осознания проблемы

Люди на этой стадии еще не задумываются о том, чтобы отказаться от курения, и даже защищают свою зависимость: мол, бросить сложно. Они могут быть уверены, что слишком зависимы от никотина, чтобы обходиться без него.

Стадия осознания проблемы

На этой стадии курильщики задумываются о том, чтобы бросить курить в ближайшем будущем (например, в ближайшие полгода). Они осознают негативные последствия курения и признают свою проблему.

Стадия подготовки

На этой стадии курильщик решает бросить курить и понимает вредность своей привычки. Для начала он может уменьшить количество выкуриваемых сигарет, а также определить для себя дату окончательного отказа от курения.

Стадия действия

На этом этапе курильщик предпринимает конкретные шаги для того, чтобы избавиться от зависимости. После последней выкуренной сигареты может начаться борьба с синдромом отмены, а также практика самопоощрения и награды за каждый день без сигарет.

Эта стадия длится до 6 месяцев. В этот период человек особенно нуждается в поддержке и помощи близких в своем намерении бросить курить навсегда.

Стадия удержания статуса некурящего

На этом этапе главная задача уже бывшего курильщика - воздержаться от соблазна сорваться и закурить снова. Однако даже если такое произойдет, не стоит отчаиваться и терять веру в свои силы.

Вместо этого следует запланировать следующую попытку, учесть предыдущий опыт, приложить еще больше усилий.

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