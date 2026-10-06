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Сервіс hotline.finance став переможцем премії "Вибір споживача 2026": деталі

15:30 06.10.2026 Вт
2 хв
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aimg Юлія Бойко
hotline.finance отримав премію "Вибір споживача 2026" (фото: hotline.finance)

Сервіс страхування онлайн hotline.finance став переможцем премії "Вибір споживача 2026" від Всеукраїнського галузево-аналітичного центру. Відзнаку отримують компанії, які демонструють високі стандарти якості та надійності у своїй діяльності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на реліз компанії.

Про hotline.finance

hotline.finance - український сервіс, який дозволяє порівнювати пропозиції страхових компаній та оформлювати обов’язкові й добровільні види страхування онлайн.

Серед них - автоцивілка, Зелена картка, туристичне страхування, міні КАСКО, страхування від нещасних випадків, страхування відповідальності власників зброї та інші продукти.

Клієнтам також доступні додаткові опції для водіїв:

  • оформлення електронних віньєток для поїздок Європою;
  • оплата автомобільних штрафів;
  • доступ до державних автомобільних послуг тощо.

Компанія також розвиває мобільний застосунок hotline.finance, де можна зберігати поліси та користуватися основними можливостями платформи зі смартфона.

Сервіс hotline.finance отримав премію "Вибір споживача 2026" (фото: hotline.finance)

Досягнення компанії

За 2025 рік сайт hotline.finance відвідали 7,2 млн разів, а застосунок завантажили 330 тис. користувачів. Завдяки порівнянню та вибору страхових пропозицій на платформі клієнти заощадили 127 млн грн.

Ще одним напрямом для hotline.finance залишається підтримка оборони України. У 2025 році компанія разом із користувачами спрямувала 4,8 млн грн на підтримку Сил оборони України.

"Ми продовжуємо розвивати цифрові страхові сервіси в Україні та підтримувати високі стандарти обслуговування. Для нас важливо вдосконалювати продукт, робити страхування зручнішим і давати клієнтам більше можливостей для вибору", - зазначають у hotline.finance.

Нещодавно hotline.finance представив унікальний продукт для страхового ринку України - оновлений каталог автоцивілки, у якому пропозиції розподілені на три рівні - Basic, Standard та MAX.

Вони відрізняються рівнем додаткового сервісу та можливостями, які клієнт отримує разом із полісом.

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