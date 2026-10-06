Сервіс hotline.finance став переможцем премії "Вибір споживача 2026": деталі

Нещодавно hotline.finance представив унікальний продукт для страхового ринку України - оновлений каталог автоцивілки, у якому пропозиції розподілені на три рівні - Basic, Standard та MAX.

Вони відрізняються рівнем додаткового сервісу та можливостями, які клієнт отримує разом із полісом.