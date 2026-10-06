Сервис hotline.finance стал победителем премии "Выбор потребителя 2026 года": детали

Сервис страхования онлайн hotline.finance стал победителем премии "Выбор потребителя 2026" от Всеукраинского отраслево-аналитического центра. Награду получают компании, которые демонстрируют высокие стандарты качества и надежности в своей деятельности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз компании.
hotline.finance - украинский сервис, который позволяет сравнивать предложения страховых компаний и оформлять обязательные и добровольные виды страхования онлайн.
Среди них - автогражданка, Зеленая карта, туристическое страхование, мини КАСКО, страхование от несчастных случаев, страхование ответственности владельцев оружия и другие продукты.
Клиентам также доступны дополнительные опции для водителей:
Компания также развивает мобильное приложение hotline.finance, где можно хранить полисы и использовать основные возможности платформы со смартфона.
За 2025 год сайт hotline.finance посетили 7,2 млн раз, а приложение загрузили 330 тыс. пользователей. Благодаря сравнению и выбору страховых предложений на платформе клиенты сэкономили 127 млн грн.
Еще одним направлением для hotline.finance остается поддержка обороны Украины. В 2025 году компания вместе с пользователями направила 4,8 млн грн на поддержку Сил обороны Украины.
"Мы продолжаем развивать цифровые страховые сервисы в Украине и поддерживать высокие стандарты обслуживания. Для нас важно совершенствовать продукт, делать страхование более удобным и предоставлять клиентам больше возможностей для выбора", - отмечают в hotline.finance.
Недавно hotline.finance представил уникальный продукт для страхового рынка Украины - обновленный каталог автогражданки, в котором предложения распределены на три уровня - Basic, Standard и MAX.
Они отличаются уровнем дополнительного сервиса и возможностями клиента вместе с полисом.