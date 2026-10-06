Сервис hotline.finance стал победителем премии "Выбор потребителя 2026 года": детали

О hotline.finance

hotline.finance - украинский сервис, который позволяет сравнивать предложения страховых компаний и оформлять обязательные и добровольные виды страхования онлайн.

Среди них - автогражданка, Зеленая карта, туристическое страхование, мини КАСКО, страхование от несчастных случаев, страхование ответственности владельцев оружия и другие продукты.

Клиентам также доступны дополнительные опции для водителей:

оформление электронных виньеток для поездок по Европе;

оплата автомобильных штрафов;

доступ к государственным автомобильным услугам и т.п.

Компания также развивает мобильное приложение hotline.finance, где можно хранить полисы и использовать основные возможности платформы со смартфона.

Сервис hotline.finance получил премию "Выбор потребителя 2026" (фото: hotline.finance)

Достижения компании

За 2025 год сайт hotline.finance посетили 7,2 млн раз, а приложение загрузили 330 тыс. пользователей. Благодаря сравнению и выбору страховых предложений на платформе клиенты сэкономили 127 млн грн.

Еще одним направлением для hotline.finance остается поддержка обороны Украины. В 2025 году компания вместе с пользователями направила 4,8 млн грн на поддержку Сил обороны Украины.

"Мы продолжаем развивать цифровые страховые сервисы в Украине и поддерживать высокие стандарты обслуживания. Для нас важно совершенствовать продукт, делать страхование более удобным и предоставлять клиентам больше возможностей для выбора", - отмечают в hotline.finance.