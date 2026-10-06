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Сервіс hotline.finance став переможцем премії "Вибір споживача 2026": деталі

15:30 06.10.2026 Вт
2 хв
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aimg Юлія Бойко
Сервіс hotline.finance став переможцем премії "Вибір споживача 2026": деталі hotline.finance отримав премію "Вибір споживача 2026" (фото: hotline.finance)
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Сервіс страхування онлайн hotline.finance став переможцем премії "Вибір споживача 2026" від Всеукраїнського галузево-аналітичного центру. Відзнаку отримують компанії, які демонструють високі стандарти якості та надійності у своїй діяльності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на реліз компанії.

Про hotline.finance

hotline.finance - український сервіс, який дозволяє порівнювати пропозиції страхових компаній та оформлювати обов’язкові й добровільні види страхування онлайн.

Серед них - автоцивілка, Зелена картка, туристичне страхування, міні КАСКО, страхування від нещасних випадків, страхування відповідальності власників зброї та інші продукти.

Клієнтам також доступні додаткові опції для водіїв:

  • оформлення електронних віньєток для поїздок Європою;
  • оплата автомобільних штрафів;
  • доступ до державних автомобільних послуг тощо.

Компанія також розвиває мобільний застосунок hotline.finance, де можна зберігати поліси та користуватися основними можливостями платформи зі смартфона.

Сервіс hotline.finance став переможцем премії &quot;Вибір споживача 2026&quot;: деталі
Сервіс hotline.finance отримав премію "Вибір споживача 2026" (фото: hotline.finance)

Досягнення компанії

За 2025 рік сайт hotline.finance відвідали 7,2 млн разів, а застосунок завантажили 330 тис. користувачів. Завдяки порівнянню та вибору страхових пропозицій на платформі клієнти заощадили 127 млн грн.

Ще одним напрямом для hotline.finance залишається підтримка оборони України. У 2025 році компанія разом із користувачами спрямувала 4,8 млн грн на підтримку Сил оборони України.

"Ми продовжуємо розвивати цифрові страхові сервіси в Україні та підтримувати високі стандарти обслуговування. Для нас важливо вдосконалювати продукт, робити страхування зручнішим і давати клієнтам більше можливостей для вибору", - зазначають у hotline.finance.

Нещодавно hotline.finance представив унікальний продукт для страхового ринку України - оновлений каталог автоцивілки, у якому пропозиції розподілені на три рівні - Basic, Standard та MAX.

Вони відрізняються рівнем додаткового сервісу та можливостями, які клієнт отримує разом із полісом.

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