Сервіс hotline.finance став переможцем премії "Вибір споживача 2026": деталі

Сервіс страхування онлайн hotline.finance став переможцем премії "Вибір споживача 2026" від Всеукраїнського галузево-аналітичного центру. Відзнаку отримують компанії, які демонструють високі стандарти якості та надійності у своїй діяльності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на реліз компанії.

"Ми продовжуємо розвивати цифрові страхові сервіси в Україні та підтримувати високі стандарти обслуговування. Для нас важливо вдосконалювати продукт, робити страхування зручнішим і давати клієнтам більше можливостей для вибору", - зазначають у hotline.finance.

Ще одним напрямом для hotline.finance залишається підтримка оборони України. У 2025 році компанія разом із користувачами спрямувала 4,8 млн грн на підтримку Сил оборони України.

За 2025 рік сайт hotline.finance відвідали 7,2 млн разів, а застосунок завантажили 330 тис. користувачів. Завдяки порівнянню та вибору страхових пропозицій на платформі клієнти заощадили 127 млн грн .

Компанія також розвиває мобільний застосунок hotline.finance, де можна зберігати поліси та користуватися основними можливостями платформи зі смартфона.

Клієнтам також доступні додаткові опції для водіїв :

Серед них - автоцивілка , Зелена картка, туристичне страхування, міні КАСКО, страхування від нещасних випадків, страхування відповідальності власників зброї та інші продукти.

hotline.finance - український сервіс, який дозволяє порівнювати пропозиції страхових компаній та оформлювати обов’язкові й добровільні види страхування онлайн .

Нещодавно hotline.finance представив унікальний продукт для страхового ринку України - оновлений каталог автоцивілки, у якому пропозиції розподілені на три рівні - Basic, Standard та MAX.

Вони відрізняються рівнем додаткового сервісу та можливостями, які клієнт отримує разом із полісом.