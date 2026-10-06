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Сервис hotline.finance стал победителем премии "Выбор потребителя 2026 года": детали

15:30 06.10.2026 Вт
2 мин
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aimg Юлия Бойко
Сервис hotline.finance стал победителем премии "Выбор потребителя 2026 года": детали hotline.finance получил премию "Выбор потребителя 2026 года" (фото: hotline.finance)
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Сервис страхования онлайн hotline.finance стал победителем премии "Выбор потребителя 2026" от Всеукраинского отраслево-аналитического центра. Награду получают компании, которые демонстрируют высокие стандарты качества и надежности в своей деятельности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз компании.

О hotline.finance

hotline.finance - украинский сервис, который позволяет сравнивать предложения страховых компаний и оформлять обязательные и добровольные виды страхования онлайн.

Среди них - автогражданка, Зеленая карта, туристическое страхование, мини КАСКО, страхование от несчастных случаев, страхование ответственности владельцев оружия и другие продукты.

Клиентам также доступны дополнительные опции для водителей:

  • оформление электронных виньеток для поездок по Европе;
  • оплата автомобильных штрафов;
  • доступ к государственным автомобильным услугам и т.п.

Компания также развивает мобильное приложение hotline.finance, где можно хранить полисы и использовать основные возможности платформы со смартфона.

Сервис hotline.finance стал победителем премии &quot;Выбор потребителя 2026 года&quot;: детали
Сервис hotline.finance получил премию "Выбор потребителя 2026" (фото: hotline.finance)

Достижения компании

За 2025 год сайт hotline.finance посетили 7,2 млн раз, а приложение загрузили 330 тыс. пользователей. Благодаря сравнению и выбору страховых предложений на платформе клиенты сэкономили 127 млн грн.

Еще одним направлением для hotline.finance остается поддержка обороны Украины. В 2025 году компания вместе с пользователями направила 4,8 млн грн на поддержку Сил обороны Украины.

"Мы продолжаем развивать цифровые страховые сервисы в Украине и поддерживать высокие стандарты обслуживания. Для нас важно совершенствовать продукт, делать страхование более удобным и предоставлять клиентам больше возможностей для выбора", - отмечают в hotline.finance.

Недавно hotline.finance представил уникальный продукт для страхового рынка Украины - обновленный каталог автогражданки, в котором предложения распределены на три уровня - Basic, Standard и MAX.

Они отличаются уровнем дополнительного сервиса и возможностями клиента вместе с полисом.

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